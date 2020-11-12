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Полный локдаун возможен, если заработает протокол сортировки – Радуцкий

Четверг, 12 ноября 2020, 23:26

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий отмечает, что в Украине могут ввести полный локдаун, если ситуация с коронавирусом дойдет до введения протокола медицинской сортировки - это когда врачи будут выбирать, кого спасать, а кого нет.

Источник: Радуцкий в эфире "Право на власть"

Прямая речь Радуцкого: "Полный локдаун, поверьте, я очень не хочу, чтобы мы даже говорили об этом, но полный локдаун возможен, когда, не дай Бог, заработает протокол сортировки. Протокол сортировки - это локдаун системы здравоохранения. И это автоматом локдаун страны. Когда врач должен будет выбирать, кого спасать, а кого - нет - это катастрофа для всей страны".

Детали: Он также прокомментировал возможные успехи введенного карантина выходного дня: "Если мы увидим, в результате карантина выходного дня у нас примерно на неделю будет держаться уровень 7-8 тысяч в сутки, значит, что-то было сделано неплохо".

Радуцкий пояснил, что при 7-8 тысячах больных за сутки будет меньше госпитализаций, это даст возможность отдохнуть врачам и подготовить больше коек.

Предыстория: 11 ноября Кабинет министров отменил адаптивный карантин и ввел в Украине общий карантин с "локдауном выходного дня". Ограничения предварительно будут действовать до 30 ноября.

Президент Владимир Зеленский ожидает, что несколько недель карантина на выходные помогут избежать жесткого локдауна.

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Темы: карантинкоронавирус


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