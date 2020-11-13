Все більше республіканців закликають президента США Дональда Трампа дозволити Джо Байдену, який невдовзі займе крісло в Білому домі, отримувати брифінги розвідки.

Джерело: Reuters

Деталі: Водночас більшість республіканців публічно підтримали спробу Трампа скасувати результати виборів через судові позови.

Проте все більше сенаторів від рідної партії Трампа, зокрема Джон Корнін, Рон Джонсон, Джеймс Ленкфорд, Чак Грасслі та Ліндсі Грем, закликали поки чинного президента надати Байдену доступ до щоденних розвідувальних звітів.

Традиційно, обраний президент отримує брифінги від розвідки перед вступом на посаду, щоб дізнатись про загрози, які виникають перед США.

Але головний республіканець у Палаті представників Кевін Маккарті виступив проти цієї ідеї. Водночас лідери демократів у нижній палаті Конгресу Ненсі Пелосі та Чак Шумер засудили відмову адміністрації Трампа взаємодіяти із командою Байдена для передачі влади.

Читайте також: Трамп без гарантій: чому Байден ще не програв змагання за посаду президента

"Голосування поштою і "зневірені виборники": маловідомі правила виборів президента США"

Нагадаємо: