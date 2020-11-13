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Республіканці закликають Трампа дати Байдену доступ до звітів розвідки

П'ятниця, 13 листопада 2020, 02:49
Республіканці закликають Трампа дати Байдену доступ до звітів розвідки

Все більше республіканців закликають президента США Дональда Трампа дозволити Джо Байдену, який невдовзі займе крісло в Білому домі, отримувати брифінги розвідки. 

Джерело: Reuters 

Деталі: Водночас більшість республіканців публічно підтримали спробу Трампа скасувати результати виборів через судові позови. 

Проте все більше сенаторів від рідної партії Трампа, зокрема Джон Корнін, Рон Джонсон, Джеймс Ленкфорд, Чак Грасслі та Ліндсі Грем, закликали поки чинного президента надати Байдену доступ до щоденних розвідувальних звітів. 

Традиційно, обраний президент отримує брифінги від розвідки перед вступом на посаду, щоб дізнатись про загрози, які виникають перед США.

Але головний республіканець у Палаті представників Кевін Маккарті виступив проти цієї ідеї. Водночас лідери демократів у нижній палаті Конгресу Ненсі Пелосі та Чак Шумер засудили відмову адміністрації Трампа взаємодіяти із командою Байдена для передачі влади. 

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"Голосування поштою і "зневірені виборники": маловідомі правила виборів президента США"

Нагадаємо: 

  • Провідні ЗМІ у США повідомили, що Джо Байден отримав понад 270 голосів виборників, що означає перемогу на президентських виборах. 
  • Офіційно переможцем перегонів вважається кандидат, за якого 14 грудня проголосує Колегія виборників. Новий президент офіційно приступає до виконання обов’язків після складання присяги 20 січня.
  • Джо Байден готує основу для своєї нової адміністрації, попри зусилля президента Дональда Трампа оскаржити результати виборів і утриматися при владі.
  • У Державному департаменті США вже накопичилась пачка листів іноземних лідерів із привітаннями Джо Байдену, кандидату від демократів на президентських виборах, про перемогу якого вже оголосили всі ЗМІ та й сам Байден.

Українська правда

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Теми: БайденТрампвибори
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