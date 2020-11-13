Республиканцы призывают Трампа дать Байдену доступа к отчетам разведки
Все больше республиканцев призывают президента США Дональда Трампа разрешить Джо Байдену, который вскоре займет кресло в Белом доме, получать брифинги разведки.
Источник: Reuters
Детали: В то же время большинство республиканцев публично поддержали попытку Трампа отменить результаты выборов через судебные иски.
Однако все больше сенаторов от родной партии Трампа, в частности Джон Корнин, Рон Джонсон, Джеймс Лэнкфорд, Чак Грассли и Линдси Грэм, призвали пока действующего президента предоставить Байдену доступ к ежедневным разведывательных отчетов.
Традиционно, избранный президент получает брифинги от разведки перед вступлением в должность, чтобы узнать об угрозах, которые возникают перед США.
Но главный республиканец в Палате представителей Кевин Маккарти выступил против этой идеи. В то же время лидеры демократов в нижней палате Конгресса Нэнси Пелоси и Чак Шумер осудили отказ администрации Трампа взаимодействовать с командой Байдена для передачи власти.
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"Голосование по почте и "отчаявшиеся выборщики": малоизвестные правила выборов президента США"
Напомним:
- Ведущие СМИ в США сообщили, что Джо Байден получил более 270 голосов выборщиков, что означает победу на президентских выборах.
- Официально победителем гонки считается кандидат, за которого 14 декабря проголосует Коллегия выборщиков. Новый президент официально приступает к исполнению обязанностей после принятия присяги 20 января.
- Джо Байден готовит основу для своей новой администрации, несмотря на усилия президента Дональда Трампа оспорить результаты выборов и удержаться у власти.
- В Государственном департаменте США уже накопилась пачка писем иностранных лидеров с поздравлениями Джо Байдену, кандидату от демократов на президентских выборах, о победе которого уже объявили все СМИ и сам Байден.