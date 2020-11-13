Все больше республиканцев призывают президента США Дональда Трампа разрешить Джо Байдену, который вскоре займет кресло в Белом доме, получать брифинги разведки.

Источник: Reuters

Детали: В то же время большинство республиканцев публично поддержали попытку Трампа отменить результаты выборов через судебные иски.

Однако все больше сенаторов от родной партии Трампа, в частности Джон Корнин, Рон Джонсон, Джеймс Лэнкфорд, Чак Грассли и Линдси Грэм, призвали пока действующего президента предоставить Байдену доступ к ежедневным разведывательных отчетов.

Традиционно, избранный президент получает брифинги от разведки перед вступлением в должность, чтобы узнать об угрозах, которые возникают перед США.

Но главный республиканец в Палате представителей Кевин Маккарти выступил против этой идеи. В то же время лидеры демократов в нижней палате Конгресса Нэнси Пелоси и Чак Шумер осудили отказ администрации Трампа взаимодействовать с командой Байдена для передачи власти.

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Напомним: