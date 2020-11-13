Журналістам "Bihus.Info" арештували рахунки за позовом розвідника Семочка

Журналістам програми "Bihus.Info" арештували рахунки за позовом екс-першого замголови Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка.

Джерело: "Наші гроші"

Деталі: На основі листа суду приватний виконавець, не чекаючи апеляції, арештував рахунки 24 каналу, ведучому програми Денису Бігусу та журналістці Лесі Івановій.

Зазначається, що суддя Голосіївського районного суду Києва Юрій Мазур проголосив рішення 10 вересня, однак повний текст рішення тривалий час не надавав і не публікував. Авторка сюжету Леся Іванова отримала повний текст від суду лише 16 жовтня, після чого у відведені законом сроки (30 днів) було подано апеляцію.

Нагадаємо: Суддя задовольнив позов екс-першого замголови Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка до журналістів "Bihus.Info" та зобов’язав їх спростувати інформацію про російське громадянство і численне майно родичів ексрозвідника. Суд не прийняв як докази російське громадянство родини Семочка, бо той відмовився від них як родичів.