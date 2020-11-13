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Журналистам "Bihus.Info" арестовали счета по иску разведчика Семочко

Пятница, 13 ноября 2020, 08:57
Журналистам Bihus.Info арестовали счета по иску разведчика Семочко
Семочко судится с журналистами

Журналистам программы "Bihus.Info" арестовали счета по иску экс-первого зампредседателя Службы внешней разведки Сергея Семочко.

Источник: "Наші  гроші"

Детали: На основе письма суда частный исполнитель, не дожидаясь апелляции, арестовал счета 24 канала, ведущему программы Денису Бигусу и журналистке Лесе Ивановой.

Отмечается, что судья Голосеевского районного суда Киева Юрий Мазур объявил решение 10 сентября, однако полный текст решения длительное время не давал и не публиковал. Автор сюжета Леся Иванова получила полный текст от суда только 16 октября, после чего в отведенные законом сроки (30 дней) была подана апелляция.

Напомним: Судья удовлетворил иск экс-первого зампредседателя Службы внешней разведки Сергея Семочко к журналистам "Bihus.Info" и обязал их опровергнуть информацию о российском гражданстве и многочисленном имуществе родственников экс-разведчика. Суд не принял в качестве доказательств российское гражданство семьи Семочко, ибо тот отказался от них как родственников.

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Темы: Семочко
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