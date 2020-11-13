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Уснул за рулем и погубил двух людей: "Uber" въехал в остановку 

Пятница, 13 ноября 2020, 09:10
Уснул за рулем и погубил двух людей: Uber въехал в остановку 

В Киеве на Кольцевой дороге произошла авария с участием автомобиля такси "Uber", в результате которой погибли двое человек. 

Источник: заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в Facebook, Национальная полиция и "Киев оперативный

Прямая речь Геращенко: "Сегодня около 8 00 утра, автомобиль с знаками службы такси "Uber", водитель которого потерял управление, наехал на остановку общественного транспорта и сбил троих пешеходов, двое из которых скончались от полученных травм.

По предварительным данным это стало результатом того, что водитель в погоне за заработком перерабатывал за рулём и просто заснул".

Детали: "Киев оперативный" сообщил, что смертельное ДТП произошло на Окружной в Киеве. Авто "Uber" столкнулось с "Hyundai", вылетело на тротуар и въехало в киоск. По информации этого ресурса, одна девушка погибла и еще трое получили серьезные травмы (двое мужчин и женщина).

Полиция сообщила, что на Кольцевой дороге водитель автомобиля "Хюндай Соната" столкнулся с припаркованным автомобилем "Хюндай Элантра", выехал на автобусную остановку и врезался в киоск, в результате чего 41-летняя женщина погибла на месте происшествия, 60-летняя местная жительница скончалась в карете "скорой", еще двух человек госпитализировали.

Осторожно, видео ниже может травмировать вашу психику.

Прибор "Драгер" показал, что водитель 1997 года рождения не был в состоянии алкогольного опьянения.

Его задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

 

По данному факту начато уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта, лицами управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Геращенко призвал народных депутатов принять закон, регулирующий работу рынка услуг такси, ввести жесткий контроль за временем работы водителей как такси, так и автобусов, так и грузового и специального автотранспорта.

УП, дополнено

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Темы: ДТПКиевзаконодательствоГеращенко Антон
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