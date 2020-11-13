Зеленский находится в "Феофании" на тех же условиях, что и другие пациенты – главврач

Президент Владимир Зеленский, у которого 9 ноября выявили коронавирус, находится в больнице "Феофания" на тех же условиях, что и другие пациенты, подчеркивает главный врач "Феофании" Игорь Семенив.

Источник: Семенив в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в пятницу, советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии "Интерфакс-Украина"



Прямая речь: "Сумма содержания президента такая же, как и каждого пациента, который попадает в больницу с коронавирусной инфекцией. Это в среднем 7,8 тыс. грн на день.

Сумма может меняться, ведь зависит от препаратов и процедур, которые делают пациенту. Так, не ежедневно делают КТ и тест, препараты могут менять в зависимости от симптоматики. Для президента нет отдельного бюджета. Он находится в больнице ровно на тех же условиях, как и другие".

Детали: Семенив напомнил, что "Феофания" с начала сентября начала принимать пациентов с коронавирусной инфекцией и приняла уже 120 человек. По его словам, бюджет для каждого – одинаковый.



Семенив также сообщил, что президент Зеленский чувствует себя хорошо.

Пока нет никаких признаков, что течение болезни может осложниться. Напротив, есть симптомы, которые позволяют надеяться на скорое выздоровление.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк также подчеркнул, что распространяемая информация о якобы "заоблачных тарифах" на лечение президента от COVID-19 в больнице "Феофания" не соответствует действительности.



Прямая речь: "Единственное отличие пребывания Владимира Зеленского в "Феофании" от любого другого пациента – это наличие у него коммуникационного оборудования и линий спецсвязи для работы онлайн. Любые сообщения о "заоблачных тарифах" в "Феофании" абсолютно не соответствуют действительности. "Более того, скажу, что в столице далеко не "Феофания" держит первенство по стоимости одного дня лечения коронавирусного пациента".



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