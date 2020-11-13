Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Зеленский находится в "Феофании" на тех же условиях, что и другие пациенты – главврач

Пятница, 13 ноября 2020, 11:27
Дмитрий Ларин, УП

Президент Владимир Зеленский, у которого 9 ноября выявили коронавирус, находится в больнице "Феофания" на тех же условиях, что и другие пациенты, подчеркивает главный врач "Феофании" Игорь Семенив.

Источник: Семенив в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в пятницу

Прямая речь: "Сумма содержания президента такая же, как и каждого пациента, который попадает в больницу с коронавирусной инфекцией. Это в среднем 7,8 тыс. грн на день.

Сумма может меняться, ведь зависит от препаратов и процедур, которые делают пациенту. Так, не ежедневно делают КТ и тест, препараты могут менять в зависимости от симптоматики. Для президента нет отдельного бюджета. Он находится в больнице ровно на тех же условиях, как и другие".

Детали: Семенив напомнил, что "Феофания" с начала сентября начала принимать пациентов с коронавирусной инфекцией и приняла уже 120 человек. По его словам, бюджет для каждого – одинаковый.

Семенив также сообщил, что президент Зеленский чувствует себя хорошо.

Пока нет никаких признаков, что течение болезни может осложниться. Напротив, есть симптомы, которые позволяют надеяться на скорое выздоровление.

Предыстория:

  • Президента Владимира Зеленского и голову Офиса президента Андрея Ермака, у которых подтвердили коронавирус, поместили в изолированные палаты больницы "Феофания". Главе государства провели спецсвязь и оборудовали специальный кабинет.
  • Зеленский ответил злопыхателям, которые радуются его болезни: коронавирус не может быть причиной для радости, даже когда болеют оппоненты.
  • В марте президент поручал правительству отменить все нормативные акты, которые требуют "особого подхода" к лечению первых лиц государства. Он уверял, что никаких люксовых палат для "членов ЦК" в больницах не будет.

Темы: Зеленскийкоронавирус


powered by lun.ua
Главное сегодня

В Госдуме РФ хотят заняться "деоккупацией братской Украины"

инфографикаКоронавирус: в Украине больше 10 тысяч нових заражений, 95 человек умерли

В воскресенье украинцы избирают мэров 4 областных центров. Список кандидатов

Полиция пришла в клуб Порошенко, который работал в карантин. Там говорят о "политическом заказе"

Зеленский обратился к мэрам, которые саботируют карантин выходного дня

видеоМіністр охорони здоров'я Степанов заразився коронавірусом

Все новости...
Зеленский
Что не так с "планом Кравчука-Зеленского" насчет Донбасса?
Зеленский посмотрел телевизор и решил сам рассказывать украинцам новости
Простые решения ― всегда худшие решения: одна из главных проблем политики Зеленского
Последние новости
11:36
В Румынии во время пожара в больнице погибли тяжелобольные Covid-19
11:19
С начала года почти 3 тысячи человек погибли в Украине в результате ДТП
10:59
Страны АСЕАН подписали крупнейшее в мире соглашение о свободной торговле
10:45
В Китае обнаружили коронавирус на мясе, привезенном из разных стран
10:30
На выборах президента Молдовы за рубежом - огромные очереди еще до открытия участков
10:13
В Госдуме РФ хотят заняться "деоккупацией братской Украины"
09:35
Тихановская договаривается с ЕС о расширении санкций против Лукашенко
08:57
В Италии и Великобритании за сутки – по полтысячи смертей от Covid-19
08:23
инфографикаКоронавирус: в Украине больше 10 тысяч нових заражений, 95 человек умерли
08:03
Война на востоке Украины: российско-оккупационные войска трижды нарушили перемирие
Все новости...