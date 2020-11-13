Зеленский находится в "Феофании" на тех же условиях, что и другие пациенты – главврач

Президент Владимир Зеленский, у которого 9 ноября выявили коронавирус, находится в больнице "Феофания" на тех же условиях, что и другие пациенты, подчеркивает главный врач "Феофании" Игорь Семенив.

Источник: Семенив в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в пятницу



Прямая речь: "Сумма содержания президента такая же, как и каждого пациента, который попадает в больницу с коронавирусной инфекцией. Это в среднем 7,8 тыс. грн на день.

Сумма может меняться, ведь зависит от препаратов и процедур, которые делают пациенту. Так, не ежедневно делают КТ и тест, препараты могут менять в зависимости от симптоматики. Для президента нет отдельного бюджета. Он находится в больнице ровно на тех же условиях, как и другие".

Детали: Семенив напомнил, что "Феофания" с начала сентября начала принимать пациентов с коронавирусной инфекцией и приняла уже 120 человек. По его словам, бюджет для каждого – одинаковый.



Семенив также сообщил, что президент Зеленский чувствует себя хорошо.

Пока нет никаких признаков, что течение болезни может осложниться. Напротив, есть симптомы, которые позволяют надеяться на скорое выздоровление.

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