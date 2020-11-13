Комітет почав новий конкурс на посаду судді КС
П'ятниця, 13 листопада 2020, 11:57
Комітет з питань правової політики проголосував за оголошення нового конкурсу на вакантну посаду судді Конституційного суду.
Джерело: онлайн-засідання профільного комітету
Деталі: Парламентарі підтримали оголошення конкурсу одразу на вакантну посаду судді КС.
За рішенням комітету, на сайті ВР опублікують інформацію про початок конкурсу.
Кандидатів у судді будуть вносити депутатські фракції і групи.
18 нардепів підтримали оголошення конкурсу.
Нагадаємо:
- 6 листопада Верховна Рада не змогла заповнити вільну вакансію у Конституційному суді. На призначення судді не вистачило голосів.
- Вакантними у КС наразі залишаються 2 місця.
Українська правда