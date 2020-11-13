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Комітет почав новий конкурс на посаду судді КС

П'ятниця, 13 листопада 2020, 10:57
Комітет почав новий конкурс на посаду судді КС

Комітет з питань правової політики проголосував за оголошення нового конкурсу на вакантну посаду судді Конституційного суду.

Джерело: онлайн-засідання профільного комітету

Деталі: Парламентарі підтримали оголошення конкурсу одразу на вакантну посаду судді КС.

За рішенням комітету, на сайті ВР опублікують інформацію про початок конкурсу.

Кандидатів у судді будуть вносити депутатські фракції і групи.

18 нардепів підтримали оголошення конкурсу.

Нагадаємо:

  • 6 листопада Верховна Рада не змогла заповнити вільну вакансію у Конституційному суді. На призначення судді не вистачило голосів.
  • Вакантними у КС наразі залишаються 2 місця. 

Українська правда
Теми: КСВерховна Радасуд
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