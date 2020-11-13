Комитет начал новый конкурс на должность судьи КС
Пятница, 13 ноября 2020, 10:57
Комитет по вопросам правовой политики проголосовал за объявление нового конкурса на вакантную должность судьи Конституционного суда.
Источник: онлайн-заседание профильного комитета
Детали: Парламентарии поддержали объявления конкурса на вакантную должность судьи КС.
По решению комитета, на сайте ВР опубликуют информацию о начале конкурса.
Кандидатов в судьи будут вносить депутатские фракции и группы.
18 нардепов поддержали объявление конкурса.
Напомним:
- 6 ноября Верховная Рада не смогла заполнить свободную вакансию в Конституционном суде. На назначение судьи не хватило голосов.
- Вакантными в КС сейчас остаются 2 места.
Украинская правда