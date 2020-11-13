Комитет начал новый конкурс на должность судьи КС

Комитет по вопросам правовой политики проголосовал за объявление нового конкурса на вакантную должность судьи Конституционного суда.

Источник: онлайн-заседание профильного комитета

Детали: Парламентарии поддержали объявления конкурса на вакантную должность судьи КС.

По решению комитета, на сайте ВР опубликуют информацию о начале конкурса.

Кандидатов в судьи будут вносить депутатские фракции и группы.

18 нардепов поддержали объявление конкурса.

Напомним: