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Комитет начал новый конкурс на должность судьи КС

Пятница, 13 ноября 2020, 10:57
Комитет начал новый конкурс на должность судьи КС

Комитет по вопросам правовой политики проголосовал за объявление нового конкурса на вакантную должность судьи Конституционного суда.

Источник: онлайн-заседание профильного комитета

Детали: Парламентарии поддержали объявления конкурса на вакантную должность судьи КС.

По решению комитета, на сайте ВР опубликуют информацию о начале конкурса.

Кандидатов в судьи будут вносить депутатские фракции и группы.

18 нардепов поддержали объявление конкурса.

Напомним:

  • 6 ноября Верховная Рада не смогла заполнить свободную вакансию в Конституционном суде. На назначение судьи не хватило голосов.
  • Вакантными в КС сейчас остаются 2 места.

Украинская правда
Темы: КСВерховная Радасуд
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