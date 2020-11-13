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У Черкасах вирішили проігнорувати карантин вихідного дня

П'ятниця, 13 листопада 2020, 13:45

Влада Черкас вирішила не впроваджувати карантин вихідного дня.

Джерело: сайт Черкаської міськради за результатами засідання місцевої комісії з питань ТЕБ і НС і виконавчого комітету

Дослівно: "Рішення про не запровадження у Черкасах карантину вихідного дня спочатку ухвалила комісія ТЕБ і НС, а потім його затвердив виконавчий комітет".

Пряма мова міського голови Анатолія Бондаренка, який хворіє на COVID-19: "Під час першої хвилі карантину місто Черкаси недоотримало 170 млн. грн до бюджету. При цьому ми виділили 104 млн. грн лікарням на боротьбу з коронавірусом. Натомість від Уряду ми не отримали ніякої підтримки. Із запровадженням чергових обмежень місто може просто зупинитися".

Деталі: За словами заступника мера Ігоря Волошина, до мерії звернулися представники ГО "Форум розвитку Черкащини" та представники малого і середнього бізнесу, які просили підтримати бізнес під час коронавірусу і не закривати заклади торгівлі, громадського харчування, розважальні заклади, фітнес-зали та інші заклади на вихідні.

Також, повідомляється, що багато підприємців прийшли на засідання комісії ТЕБ та НС.

Головний медик Черкас Всеволод Кульчиковський заявив, що запровадження карантину вихідного дня є недієвим з протиепідемічної точки зору.

Відповідно до ухвалених рішень, у Черкасах у суботу та неділю дозволена робота:

  • барів, ресторанів, кафе,
  • торговельно-розважальних центрів,
  • розважальних закладів (окрім нічних клубів),
  • підприємств торгівлі та побутового обслуговування населення,
  • закладів культури і проведення культурних масових заходів,
  • спортзалів, фітнес-центрів, басейнів,
  • ринків.

Усі ці суб’єкти господарювання мають забезпечити дотримання усіх санітарних та протиепідемічних заходів, спрямованих на запобігання поширенню COVID-19.

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Передісторія:

  • За минулу добу на Черкащині вперше зафіксували понад 350 випадків COVID-19.
  • Кабінет міністрів на засіданні 11 листопада ухвалив рішення про скасування адаптивного карантину і запровадив в Україні загальний карантин з "локдауном вихідного дня". Обмеження попередньо триватимуть до 30 листопада.
  • Багато підприємців виступили проти такого посилення каратинних обмежень. У кількох містах заявили, що не виконуватимуть наказ уряду. Водночас міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що коронавірус поширюється ураганними темпами і це загрожує колапсом медичної системи.
  • За офіційною статистикою, 11 листопада в Україні було зафіксовано 11 057 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, госпіталізовано 1 509 осіб, померли 198 осіб, одужали – 6 235 осіб. Загальна кількість випадків коронавірусного захворювання перевищила півмільйона. 

Українська правда
Теми: Черкасикарантинкоронавірус


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