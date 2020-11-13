У Черкасах вирішили проігнорувати карантин вихідного дня

Влада Черкас вирішила не впроваджувати карантин вихідного дня.

Джерело: сайт Черкаської міськради за результатами засідання місцевої комісії з питань ТЕБ і НС і виконавчого комітету

Дослівно: "Рішення про не запровадження у Черкасах карантину вихідного дня спочатку ухвалила комісія ТЕБ і НС, а потім його затвердив виконавчий комітет".

Пряма мова міського голови Анатолія Бондаренка, який хворіє на COVID-19: "Під час першої хвилі карантину місто Черкаси недоотримало 170 млн. грн до бюджету. При цьому ми виділили 104 млн. грн лікарням на боротьбу з коронавірусом. Натомість від Уряду ми не отримали ніякої підтримки. Із запровадженням чергових обмежень місто може просто зупинитися".

Деталі: За словами заступника мера Ігоря Волошина, до мерії звернулися представники ГО "Форум розвитку Черкащини" та представники малого і середнього бізнесу, які просили підтримати бізнес під час коронавірусу і не закривати заклади торгівлі, громадського харчування, розважальні заклади, фітнес-зали та інші заклади на вихідні.

Також, повідомляється, що багато підприємців прийшли на засідання комісії ТЕБ та НС.

Головний медик Черкас Всеволод Кульчиковський заявив, що запровадження карантину вихідного дня є недієвим з протиепідемічної точки зору.

Відповідно до ухвалених рішень, у Черкасах у суботу та неділю дозволена робота:

барів, ресторанів, кафе,

торговельно-розважальних центрів,

розважальних закладів (окрім нічних клубів),

підприємств торгівлі та побутового обслуговування населення,

закладів культури і проведення культурних масових заходів,

спортзалів, фітнес-центрів, басейнів,

ринків.

Усі ці суб’єкти господарювання мають забезпечити дотримання усіх санітарних та протиепідемічних заходів, спрямованих на запобігання поширенню COVID-19.

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