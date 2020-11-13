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В Черкассах решили проигнорировать карантин выходного дня

Пятница, 13 ноября 2020, 12:45
В Черкассах решили проигнорировать карантин выходного дня
Фото retailers.ua

Власти Черкасс решили не вводить карантин выходного дня.

Источник: сайт Черкасского горсовета по результатам заседания местной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС и исполнительного комитета

Дословно: "Решение о не введении в Черкассах карантина выходного дня сначала приняла комиссия ТЭБ и ЧС, а затем его утвердил исполнительный комитет".

Прямая речь городского головы Анатолия Бондаренко, который болеет COVID-19: "Во время первой волны карантина город Черкассы недополучил 170 млн. грн в бюджет. При этом мы выделили 104 млн. грн больницам на борьбу с коронавирусом. Зато от правительства мы не получили никакой поддержки. С введением очередных ограничений город может просто остановиться".

Детали: По словам заместителя мэра Игоря Волошина, в мэрию обратились представители ОО "Форум развития Черкащины" и представители малого и среднего бизнеса, которые просили поддержать бизнес и не закрывать учреждения торговли, общественного питания, развлекательные заведения, фитнес-залы и другие учреждения на выходные.

Также сообщается, что многие предприниматели пришли на заседание комиссии ТЭБ и ЧС.

Главный медик Черкасс Всеволод Кульчиковский заявил, что введение карантина выходного дня является недейственным с противоэпидемической точки зрения.

Согласно принятых решений, в Черкассах в субботу и воскресенье разрешена работа:

  • баров, ресторанов, кафе,
  • торгово-развлекательных центров,
  • развлекательных заведений (кроме ночных клубов),
  • предприятий торговли и бытового обслуживания населения,
  • учреждений культуры и проведения культурно-массовых мероприятий,
  • спортзалов, фитнес-центров, бассейнов,
  • рынков.

Все эти субъекты хозяйствования должны обеспечить соблюдение всех санитарных и противоэпидемических мероприятий, направленных на предотвращение распространения COVID-19.

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Предыстория:

  • За минувшие сутки в Черкасской области впервые зафиксировали более 350 случаев COVID-19.
  • Кабинет министров на заседании 11 ноября принял решение об отмене адаптивного карантина и ввел в Украине общий карантин с "локдауном выходного дня". Ограничения предварительно продлятся до 30 ноября.
  • Многие предприниматели выступили против такого усиления карантинных ограничений. В нескольких городах заявили, что не будут выполнять приказ правительства. В то же время министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что коронавирус распространяется ураганными темпами и это грозит коллапсом медицинской системы.
  • Согласно официальной статистике, 11 ноября в Украине было зафиксировано 11 057 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, госпитализированы 1509 человек, умерли 198 человек, выздоровели – 6 235 человек. Общее количество случаев коронавирусного заболевания превысило полмиллиона.

Украинская правда

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Темы: Черкассыкарантинкоронавирус
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