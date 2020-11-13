В Черкассах решили проигнорировать карантин выходного дня
Власти Черкасс решили не вводить карантин выходного дня.
Источник: сайт Черкасского горсовета по результатам заседания местной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС и исполнительного комитета
Дословно: "Решение о не введении в Черкассах карантина выходного дня сначала приняла комиссия ТЭБ и ЧС, а затем его утвердил исполнительный комитет".
Прямая речь городского головы Анатолия Бондаренко, который болеет COVID-19: "Во время первой волны карантина город Черкассы недополучил 170 млн. грн в бюджет. При этом мы выделили 104 млн. грн больницам на борьбу с коронавирусом. Зато от правительства мы не получили никакой поддержки. С введением очередных ограничений город может просто остановиться".
Детали: По словам заместителя мэра Игоря Волошина, в мэрию обратились представители ОО "Форум развития Черкащины" и представители малого и среднего бизнеса, которые просили поддержать бизнес и не закрывать учреждения торговли, общественного питания, развлекательные заведения, фитнес-залы и другие учреждения на выходные.
Также сообщается, что многие предприниматели пришли на заседание комиссии ТЭБ и ЧС.
Главный медик Черкасс Всеволод Кульчиковский заявил, что введение карантина выходного дня является недейственным с противоэпидемической точки зрения.
Согласно принятых решений, в Черкассах в субботу и воскресенье разрешена работа:
- баров, ресторанов, кафе,
- торгово-развлекательных центров,
- развлекательных заведений (кроме ночных клубов),
- предприятий торговли и бытового обслуживания населения,
- учреждений культуры и проведения культурно-массовых мероприятий,
- спортзалов, фитнес-центров, бассейнов,
- рынков.
Все эти субъекты хозяйствования должны обеспечить соблюдение всех санитарных и противоэпидемических мероприятий, направленных на предотвращение распространения COVID-19.
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Предыстория:
- За минувшие сутки в Черкасской области впервые зафиксировали более 350 случаев COVID-19.
- Кабинет министров на заседании 11 ноября принял решение об отмене адаптивного карантина и ввел в Украине общий карантин с "локдауном выходного дня". Ограничения предварительно продлятся до 30 ноября.
- Многие предприниматели выступили против такого усиления карантинных ограничений. В нескольких городах заявили, что не будут выполнять приказ правительства. В то же время министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что коронавирус распространяется ураганными темпами и это грозит коллапсом медицинской системы.
- Согласно официальной статистике, 11 ноября в Украине было зафиксировано 11 057 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, госпитализированы 1509 человек, умерли 198 человек, выздоровели – 6 235 человек. Общее количество случаев коронавирусного заболевания превысило полмиллиона.