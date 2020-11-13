В Черкассах решили проигнорировать карантин выходного дня

Власти Черкасс решили не вводить карантин выходного дня.

Источник: сайт Черкасского горсовета по результатам заседания местной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС и исполнительного комитета

Дословно: "Решение о не введении в Черкассах карантина выходного дня сначала приняла комиссия ТЭБ и ЧС, а затем его утвердил исполнительный комитет".

Прямая речь городского головы Анатолия Бондаренко, который болеет COVID-19: "Во время первой волны карантина город Черкассы недополучил 170 млн. грн в бюджет. При этом мы выделили 104 млн. грн больницам на борьбу с коронавирусом. Зато от правительства мы не получили никакой поддержки. С введением очередных ограничений город может просто остановиться".

Детали: По словам заместителя мэра Игоря Волошина, в мэрию обратились представители ОО "Форум развития Черкащины" и представители малого и среднего бизнеса, которые просили поддержать бизнес и не закрывать учреждения торговли, общественного питания, развлекательные заведения, фитнес-залы и другие учреждения на выходные.

Также сообщается, что многие предприниматели пришли на заседание комиссии ТЭБ и ЧС.

Главный медик Черкасс Всеволод Кульчиковский заявил, что введение карантина выходного дня является недейственным с противоэпидемической точки зрения.

Согласно принятых решений, в Черкассах в субботу и воскресенье разрешена работа:

баров, ресторанов, кафе,

торгово-развлекательных центров,

развлекательных заведений (кроме ночных клубов),

предприятий торговли и бытового обслуживания населения,

учреждений культуры и проведения культурно-массовых мероприятий,

спортзалов, фитнес-центров, бассейнов,

рынков.

Все эти субъекты хозяйствования должны обеспечить соблюдение всех санитарных и противоэпидемических мероприятий, направленных на предотвращение распространения COVID-19.

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