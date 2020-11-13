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Реформа СБУ: штат хочуть скоротити на майже 40%

П'ятниця, 13 листопада 2020, 14:53
Фото Ліги.net

Проєкт закону про реформування Служби безпеки України, розроблений депутатами, пропонує скоротити штат служби на 37% – з нинішніх 27 тисяч співробітників до 17 тисяч. В СБУ переконані – це зашкодить обороноздатності країни.

Джерело: глава СБУ Іван Баканов в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Пропонується фронтальне скорочення до 17 тисяч осіб, тобто 10 тисяч посад за 3 роки. Вважаю, що це дуже зашкодить обороноздатності країни. Адже наші сусіди – ФСБ РФ і КДБ Білорусі – мають сумарно близько 220 тисяч співробітників. Яким штатом ми будемо їм протистояти і чи буде це ефективно?".

Деталі: Баканов додав, що в цьому варіанті СБУ не може говорити навіть про аутсорс, щоб вивести допоміжний персонал зі складу служби, як це планувалося раніше.

Він пояснив, що законопроєкт пропонує включити до загальної чисельності СБУ всі установи та організації, які залишаться в управлінні служби. Баканов вважає, що це ще один механізм прихованого скорочення, який зменшує кількість посад для оперативних співробітників.

Глава СБУ також розповів, що на початку роботи над проєктом закону вони погодили базовий принцип, що скорочення штату СБУ має відбутись.

Після цього збалансували необхідні потреби державної безпеки та обороноздатності, компенсаторні механізми і вийшли "на оптимальну чисельність" з поступовим скороченням до 2027 року до 20 тисяч співробітників.  

За словами Баканова, ця цифра ґрунтувалася на аналітиці, розрахунках, рекомендаціях Міжнародної дорадчої групи і сучасних безпекових реаліях.

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Передісторія:

  • У березні президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт №3196, що передбачає реформу Служби безпеки України.
  • Консультативна місія ЄС заявила, що критично ставиться до президентського законопроєкту щодо реформування СБУ, який передбачає надзвичайні повноваження Служби безпеки.
  • У травні Верховна Рада відправила до комітету на повторне перше читання президентський законопроєкт №3196 "Про внесення змін до Закону України "Про Службу безпеки України" щодо удосконалення організаційно-правових засад діяльності Служби безпеки України".
  • У жовтні нардепи подали до ВР доопрацьований законопроєкт про реформу СБУ №3196-д.

Теми: СБУреформиБаканов


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