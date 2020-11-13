Реформа СБУ: штат хотят сократить почти на 40%

Проект закона о реформировании Службы безопасности Украины, разработанный депутатами, предлагает сократить штат службы на 37% – с нынешних 27 тысяч сотрудников до 17 тысяч. В СБУ уверены – это навредит обороноспособности страны.

Источник: глава СБУ Иван Баканов в интервью "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Предлагается фронтальное сокращение до 17 тысяч человек, то есть 10 тысяч должностей за 3 года. Считаю, что это очень навредит обороноспособности страны. Ведь наши соседи – ФСБ РФ и КГБ Беларуси – имеют суммарно около 220 тысяч сотрудников. Каким штатом мы будем им противостоять и будет ли это эффективно?".

Детали: Баканов добавил, что в этом варианте СБУ не может говорить даже об аутсорсе, чтобы вывести вспомогательный персонал из состава службы, как это планировалось ранее.

Он пояснил, что законопроект предлагает включить в общую численность СБУ все учреждения и организации, которые останутся в управлении службы. Баканов считает, что это еще один механизм скрытого сокращения, который уменьшает количество должностей для оперативных сотрудников.

Глава СБУ также рассказал, что в начале работы над проектом закона они согласовали базовый принцип, что сокращение штата СБУ должно произойти.

После этого сбалансировали необходимые потребности государственной безопасности и обороноспособности, компенсаторные механизмы и вышли "на оптимальную численность" с постепенным сокращением к 2027 году до 20 тысяч сотрудников.

По словам Баканова, эта цифра основывалась на аналитике, расчетах, рекомендациях Международной консультативной группы и современных реалиях безопасности.

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