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Бойкот: Житомир також не вводить локдаун на вихідні

П'ятниця, 13 листопада 2020, 16:01
Бойкот: Житомир також не вводить локдаун на вихідні
Сергій Сухомлин

Міська влада Житомира зняла з розгляду питання про додаткові карантинні обмеження пов’язані з запровадженням карантину вихідного дня.

Джерело: Facebook-сторінка мера Житомира Сергія Сухомлина

Пряма мова: "Кабінет Міністрів прийняв рішення ввести "карантин вихідного дня".

У мене особисто немає морального права вводити додаткові карантинні обмеження.

Це питання з розгляду виконкому сьогодні зняли".

Деталі: За його словами, додаткові обмеження — це відповідальність за людей, які втрачають можливість заробляти та годувати свої сім’ї.

Сухомлин додав, що при такій кількості хворих, 2 дні "локдауну" на ситуацію не вплинуть.

Також він повідомив, що два дні тому у Житомирі вибірково протестували працівників міської ради на наявність антитіл і за результатами тестування на COVID-19 перехворіли 16 осіб із 40.

Наступного тижня У Житомирі планують зробити ІФА-тестування всім працівникам шкіл. Після результатів у місті будуть вирішувати, як налагодити навчання для учнів старших класів.

До того карантин на вихідні відмовилися вводити у Тернополі, Черкасах та Львові.

При цьому Київ буде виконувати рішення Кабінету міністрів про карантин вихідного дня.

Передісторія: 

  • Кабінет міністрів на засіданні 11 листопада ухвалив рішення про скасування адаптивного карантину і запровадив в Україні загальний карантин з "локдауном вихідного дня". Обмеження попередньо триватимуть до 30 листопада.
  • Багато підприємців виступили проти такого посилення каратинних обмежень. У кількох містах заявили, що не виконуватимуть наказ уряду. Водночас міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що коронавірус поширюється ураганними темпами і це загрожує колапсом медичної системи.
  • Прем’єр-міністр Денис Шмигаль наголосив, що рішення уряду про посилення карантину підлягають виконанню всіма суб’єктами господарювання на території України.

Українська правда

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Теми: ЖитомиркарантинкоронавірусCovid-2019
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