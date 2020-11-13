Бойкот: Житомир також не вводить локдаун на вихідні

Міська влада Житомира зняла з розгляду питання про додаткові карантинні обмеження пов’язані з запровадженням карантину вихідного дня.

Джерело: Facebook-сторінка мера Житомира Сергія Сухомлина

Пряма мова: "Кабінет Міністрів прийняв рішення ввести "карантин вихідного дня".

У мене особисто немає морального права вводити додаткові карантинні обмеження.

Це питання з розгляду виконкому сьогодні зняли".

Деталі: За його словами, додаткові обмеження — це відповідальність за людей, які втрачають можливість заробляти та годувати свої сім’ї.

Сухомлин додав, що при такій кількості хворих, 2 дні "локдауну" на ситуацію не вплинуть.

Також він повідомив, що два дні тому у Житомирі вибірково протестували працівників міської ради на наявність антитіл і за результатами тестування на COVID-19 перехворіли 16 осіб із 40.

Наступного тижня У Житомирі планують зробити ІФА-тестування всім працівникам шкіл. Після результатів у місті будуть вирішувати, як налагодити навчання для учнів старших класів.

До того карантин на вихідні відмовилися вводити у Тернополі, Черкасах та Львові.

При цьому Київ буде виконувати рішення Кабінету міністрів про карантин вихідного дня.

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