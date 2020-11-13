Бойкот: Житомир также не вводит локдаун на выходные

Городские власти Житомира сняла с рассмотрения вопрос о дополнительных карантинных ограничениях связанных с введением карантина выходного дня.

Источник: Facebook-страница мэра Житомира Сергея Сухомлина

Прямая речь: "Кабинет Министров принял решение ввести "карантин выходного дня".

У меня лично нет морального права вводить дополнительные карантинные ограничения.

Этот вопрос с рассмотрения исполкома сегодня сняли".

Детали: По его словам, дополнительные ограничения - это ответственность за людей, которые теряют возможность зарабатывать и кормить свои семьи.

Сухомлин добавил, что при таком количестве больных, 2 дня "локдауна" на ситуацию не повлияют.

Также он сообщил, что два дня назад в Житомире выборочно протестовали работников городского совета на наличие антител и по результатам тестирования на COVID-19 переболели 16 человек из 40.

На следующей неделе в Житомире планируют сделать ИФА-тестирования всем работникам школ. После результатов в городе будут решать, как наладить обучение для учеников старших классов.

Ранее карантин на выходные отказались вводить в Тернополе, Черкассах и Львове.

При этом Киев будет выполнять решение Кабинета министров о карантине выходного дня.

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