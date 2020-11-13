Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Чернігів просить скасувати карантин на вихідних, а Луцьк буде судитися

П'ятниця, 13 листопада 2020, 17:42
Фото freepik.com

Влада Чернігова просить Верховну Раду і Кабмін скасувати постанову про локдаун на вихідних, а Луцька міська рада готує позов до Київського окружного адмінсуду, щоб скасувати карантин "вихідного дня".

Джерелопресслужба міськради Луцька, сайт Чернігівської міськради

Дослівно Луцька міськрада: "Запроваджений урядом карантин "вихідного дня" призведе до серйозних збитків і проблем для бізнесу й так виснаженого першою хвилею обмежень. Разом з тим, ефективність такого обмежувального заходу у зниженні захворюваності на COVID-19 є доволі сумнівною".

Деталі: Секретар Луцької міськради Григорій Пустовіт закликав поліцію не притягувати до відповідальності підприємців, якщо вони працюватимуть у суботу та неділю.

Чернігівська міськрада у свою чергу направила звернення до Кабміну і ВР з проханням скасувати локдаун на вихідних, оскільки він призведе до втрати робочих місць і зниження доходів бюджету.

За словами міського голови Владислава Атрошенка, люди зараз достатньо поінформовані про коронавірус, а малий і середній бізнес дотримується карантинних заходів. Зокрема, в усіх закладах є антисептики, слідкують, щоб не було скупчень людей, щоб усі були в масках і була певна відстань між відвідувачами.

Довідково: Карантин на вихідні відмовилися вводити у Тернополі, Черкасах, Житомирі та Львові. Київ буде виконувати рішення Кабінету міністрів про карантин вихідного дня.

Передісторія: 

  • Кабінет міністрів на засіданні 11 листопада ухвалив рішення про скасування адаптивного карантину і запровадив в Україні загальний карантин з "локдауном вихідного дня". Обмеження попередньо триватимуть до 30 листопада.
  • Багато підприємців виступили проти такого посилення карантинних обмежень. У кількох містах заявили, що не виконуватимуть наказ уряду. Водночас міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що коронавірус поширюється ураганними темпами і це загрожує колапсом медичної системи.
  • Прем’єр-міністр Денис Шмигаль наголосив, що рішення уряду про посилення карантину підлягають виконанню всіма суб’єктами господарювання на території України.

Українська правда
Теми: ЛуцьккарантинкоронавірусЧернігів


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Тихановська анонсувала перехід до партизанської форми протестів у Білорусі

Київ піде на локдаун вихідного дня – КМДА

Локдаун вихідного дня: Шмигаль наголосив місцевій владі, що рішення уряду - закон

відеоТернопіль відмовився вводити карантин на вихідні

У неділю в семи містах повторно вибиратимуть мерів

Зеленський перебуває у "Феофанії" на таких умовах, що й інші пацієнти – головлікар

Усі новини...
Луцьк
Івано-Франківськ знову очолить Марцінків, а в Луцьку буде 2 тур
Укрзалізниця закрила продаж квитків до Луцька і Тернополя
Луцька міськрада відкинула жорсткий карантин і просить поліцію не кошмарити бізнес
Останні новини
18:25
Україна може отримати вакцину від COVID вже в другому кварталі 2021 року – ВООЗ
18:19
У суді по MH17 сталася сутичка між адвокаткою росіянина Пулатова і потерпілою
18:18
Закриття міжбанку: гривня посилилась
18:11
Тихановська оголосила "Народний трибунал" та амністію силовикам за захоплення Лукашенка
18:05
Україна оновила План звільнення Донбасу – ЗМІ
17:55
Естонія закликала до нових санкцій проти Білорусі через загибель активіста
17:42
доповнено Чернігів просить скасувати карантин на вихідних, а Луцьк буде судитися
17:40
Дорожні клінічні лікарні УЗ почнуть приймати хворих на COVID-19
17:22
У Харківській міськраді розповіли, чи присягатиме Кернес у Шаріте
17:14
Депутати пропонують регулювати ціни на зерно – законопроєкт
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!