Чернігів просить скасувати карантин на вихідних, а Луцьк буде судитися

Влада Чернігова просить Верховну Раду і Кабмін скасувати постанову про локдаун на вихідних, а Луцька міська рада готує позов до Київського окружного адмінсуду, щоб скасувати карантин "вихідного дня".

Джерело: пресслужба міськради Луцька, сайт Чернігівської міськради

Дослівно Луцька міськрада: "Запроваджений урядом карантин "вихідного дня" призведе до серйозних збитків і проблем для бізнесу й так виснаженого першою хвилею обмежень. Разом з тим, ефективність такого обмежувального заходу у зниженні захворюваності на COVID-19 є доволі сумнівною".

Деталі: Секретар Луцької міськради Григорій Пустовіт закликав поліцію не притягувати до відповідальності підприємців, якщо вони працюватимуть у суботу та неділю.

Чернігівська міськрада у свою чергу направила звернення до Кабміну і ВР з проханням скасувати локдаун на вихідних, оскільки він призведе до втрати робочих місць і зниження доходів бюджету.

За словами міського голови Владислава Атрошенка, люди зараз достатньо поінформовані про коронавірус, а малий і середній бізнес дотримується карантинних заходів. Зокрема, в усіх закладах є антисептики, слідкують, щоб не було скупчень людей, щоб усі були в масках і була певна відстань між відвідувачами.

Довідково: Карантин на вихідні відмовилися вводити у Тернополі, Черкасах, Житомирі та Львові. Київ буде виконувати рішення Кабінету міністрів про карантин вихідного дня.

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