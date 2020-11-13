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Чернігів просить скасувати карантин на вихідних, а Луцьк буде судитися

П'ятниця, 13 листопада 2020, 16:42
Чернігів просить скасувати карантин на вихідних, а Луцьк буде судитися
Фото freepik.com

Влада Чернігова просить Верховну Раду і Кабмін скасувати постанову про локдаун на вихідних, а Луцька міська рада готує позов до Київського окружного адмінсуду, щоб скасувати карантин "вихідного дня".

Джерелопресслужба міськради Луцька, сайт Чернігівської міськради

Дослівно Луцька міськрада: "Запроваджений урядом карантин "вихідного дня" призведе до серйозних збитків і проблем для бізнесу й так виснаженого першою хвилею обмежень. Разом з тим, ефективність такого обмежувального заходу у зниженні захворюваності на COVID-19 є доволі сумнівною".

Деталі: Секретар Луцької міськради Григорій Пустовіт закликав поліцію не притягувати до відповідальності підприємців, якщо вони працюватимуть у суботу та неділю.

Чернігівська міськрада у свою чергу направила звернення до Кабміну і ВР з проханням скасувати локдаун на вихідних, оскільки він призведе до втрати робочих місць і зниження доходів бюджету.

За словами міського голови Владислава Атрошенка, люди зараз достатньо поінформовані про коронавірус, а малий і середній бізнес дотримується карантинних заходів. Зокрема, в усіх закладах є антисептики, слідкують, щоб не було скупчень людей, щоб усі були в масках і була певна відстань між відвідувачами.

Довідково: Карантин на вихідні відмовилися вводити у Тернополі, Черкасах, Житомирі та Львові. Київ буде виконувати рішення Кабінету міністрів про карантин вихідного дня.

Передісторія: 

  • Кабінет міністрів на засіданні 11 листопада ухвалив рішення про скасування адаптивного карантину і запровадив в Україні загальний карантин з "локдауном вихідного дня". Обмеження попередньо триватимуть до 30 листопада.
  • Багато підприємців виступили проти такого посилення карантинних обмежень. У кількох містах заявили, що не виконуватимуть наказ уряду. Водночас міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що коронавірус поширюється ураганними темпами і це загрожує колапсом медичної системи.
  • Прем’єр-міністр Денис Шмигаль наголосив, що рішення уряду про посилення карантину підлягають виконанню всіма суб’єктами господарювання на території України.

Українська правда

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Теми: ЛуцьккарантинкоронавірусЧернігів
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