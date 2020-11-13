Чернігів просить скасувати карантин на вихідних, а Луцьк буде судитися
Влада Чернігова просить Верховну Раду і Кабмін скасувати постанову про локдаун на вихідних, а Луцька міська рада готує позов до Київського окружного адмінсуду, щоб скасувати карантин "вихідного дня".
Джерело: пресслужба міськради Луцька, сайт Чернігівської міськради
Дослівно Луцька міськрада: "Запроваджений урядом карантин "вихідного дня" призведе до серйозних збитків і проблем для бізнесу й так виснаженого першою хвилею обмежень. Разом з тим, ефективність такого обмежувального заходу у зниженні захворюваності на COVID-19 є доволі сумнівною".
Деталі: Секретар Луцької міськради Григорій Пустовіт закликав поліцію не притягувати до відповідальності підприємців, якщо вони працюватимуть у суботу та неділю.
Чернігівська міськрада у свою чергу направила звернення до Кабміну і ВР з проханням скасувати локдаун на вихідних, оскільки він призведе до втрати робочих місць і зниження доходів бюджету.
За словами міського голови Владислава Атрошенка, люди зараз достатньо поінформовані про коронавірус, а малий і середній бізнес дотримується карантинних заходів. Зокрема, в усіх закладах є антисептики, слідкують, щоб не було скупчень людей, щоб усі були в масках і була певна відстань між відвідувачами.
Довідково: Карантин на вихідні відмовилися вводити у Тернополі, Черкасах, Житомирі та Львові. Київ буде виконувати рішення Кабінету міністрів про карантин вихідного дня.
Передісторія:
- Кабінет міністрів на засіданні 11 листопада ухвалив рішення про скасування адаптивного карантину і запровадив в Україні загальний карантин з "локдауном вихідного дня". Обмеження попередньо триватимуть до 30 листопада.
- Багато підприємців виступили проти такого посилення карантинних обмежень. У кількох містах заявили, що не виконуватимуть наказ уряду. Водночас міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що коронавірус поширюється ураганними темпами і це загрожує колапсом медичної системи.
- Прем’єр-міністр Денис Шмигаль наголосив, що рішення уряду про посилення карантину підлягають виконанню всіма суб’єктами господарювання на території України.