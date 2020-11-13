Чернигов просит отменить карантин на выходных, а Луцк будет судиться
Луцкий городской совет готовит иск в Киевский окружной админсуд, чтобы отменить карантин "выходного дня", а власти Чернигова просят Верховную Раду и Кабмин отменить постановление о локдауне на выходных.
Источник: пресс-служба горсовета Луцка, сайт Черниговского горсовета
Дословно Луцкий горсовет: "Введенный правительством карантин "выходного дня" приведет к серьезным убыткам и проблемам для бизнеса и так истощенного первой волной ограничений. Вместе с тем, эффективность такой ограничительной меры в снижении заболеваемости COVID-19 довольно сомнительна".
Детали: Секретарь Луцкого горсовета Григорий Пустовит призвал полицию не привлекать к ответственности предпринимателей, если они будут работать в субботу и воскресенье.
Черниговский горсовет в свою очередь направил обращение в Кабмин и ВР с просьбой отменить локдаун на выходных, поскольку он приведет к потере рабочих мест и снижению доходов бюджета.
По словам мэра Владислава Атрошенко, люди сейчас достаточно информированы о коронавирусе, а малый и средний бизнес придерживается карантинных мероприятий. В частности, во всех заведениях есть антисептики, следят, чтобы не было скоплений людей, чтобы все были в масках и было определенное расстояние между посетителями.
Справка: Карантин на выходные отказались вводить в Тернополе, Черкассах, Житомире и Львове. При этом Киев будет выполнять решение Кабинета министров о карантине выходного дня.
Предыстория:
- Кабинет министров на заседании 11 ноября принял решение об отмене адаптивного карантина и ввел в Украине общий карантин с "локдауном выходного дня". Ограничения предварительно продлятся до 30 ноября.
- Многие предприниматели выступили против такого усиления карантинных ограничений. В нескольких городах заявили, что не будут выполнять приказ правительства. В то же время министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что коронавирус распространяется ураганными темпами и это грозит коллапсом медицинской системы.
- Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что решение правительства об усилении карантина подлежат выполнению всеми субъектами хозяйствования на территории Украины.