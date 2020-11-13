Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Чернигов просит отменить карантин на выходных, а Луцк будет судиться

Пятница, 13 ноября 2020, 17:42
Фото freepik.com

Луцкий городской совет готовит иск в Киевский окружной админсуд, чтобы отменить карантин "выходного дня", а власти Чернигова просят Верховную Раду и Кабмин отменить постановление о локдауне на выходных.

Источник: пресс-служба горсовета Луцка, сайт Черниговского горсовета

Дословно Луцкий горсовет: "Введенный правительством карантин "выходного дня" приведет к серьезным убыткам и проблемам для бизнеса и так истощенного первой волной ограничений. Вместе с тем, эффективность такой ограничительной меры в снижении заболеваемости COVID-19 довольно сомнительна".

Детали: Секретарь Луцкого горсовета Григорий Пустовит призвал полицию не привлекать к ответственности предпринимателей, если они будут работать в субботу и воскресенье.

Черниговский горсовет в свою очередь направил обращение в Кабмин и ВР с просьбой отменить локдаун на выходных, поскольку он приведет к потере рабочих мест и снижению доходов бюджета.

По словам мэра Владислава Атрошенко, люди сейчас достаточно информированы о коронавирусе, а малый и средний бизнес придерживается карантинных мероприятий. В частности, во всех заведениях есть антисептики, следят, чтобы не было скоплений людей, чтобы все были в масках и было определенное расстояние между посетителями.

Справка: Карантин на выходные отказались вводить в Тернополе, Черкассах, Житомире и Львове. При этом Киев будет выполнять решение Кабинета министров о карантине выходного дня.

Предыстория:

  • Кабинет министров на заседании 11 ноября принял решение об отмене адаптивного карантина и ввел в Украине общий карантин с "локдауном выходного дня". Ограничения предварительно продлятся до 30 ноября.
  • Многие предприниматели выступили против такого усиления карантинных ограничений. В нескольких городах заявили, что не будут выполнять приказ правительства. В то же время министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что коронавирус распространяется ураганными темпами и это грозит коллапсом медицинской системы.
  • Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что решение правительства об усилении карантина подлежат выполнению всеми субъектами хозяйствования на территории Украины.

Украинская правда
Темы: ЛуцккарантинкоронавирусЧернигов


powered by lun.ua
Главное сегодня

В Госдуме РФ хотят заняться "деоккупацией братской Украины"

инфографикаКоронавирус: в Украине больше 10 тысяч нових заражений, 95 человек умерли

В воскресенье украинцы избирают мэров 4 областных центров. Список кандидатов

Полиция пришла в клуб Порошенко, который работал в карантин. Там говорят о "политическом заказе"

Зеленский обратился к мэрам, которые саботируют карантин выходного дня

видеоМіністр охорони здоров'я Степанов заразився коронавірусом

Все новости...
Луцк
Ивано-Франковск снова возглавит Марцинкив, а в Луцке будет 2 тур
Укрзализныця закрыла продажу билетов в Луцк и Тернополь
Луцкий горсовет отбросил жесткий карантин и просит полицию не кошмарить бизнес
Последние новости
11:36
В Румынии во время пожара в больнице погибли тяжелобольные Covid-19
11:19
С начала года почти 3 тысячи человек погибли в Украине в результате ДТП
10:59
Страны АСЕАН подписали крупнейшее в мире соглашение о свободной торговле
10:45
В Китае обнаружили коронавирус на мясе, привезенном из разных стран
10:30
На выборах президента Молдовы за рубежом - огромные очереди еще до открытия участков
10:13
В Госдуме РФ хотят заняться "деоккупацией братской Украины"
09:35
Тихановская договаривается с ЕС о расширении санкций против Лукашенко
08:57
В Италии и Великобритании за сутки – по полтысячи смертей от Covid-19
08:23
инфографикаКоронавирус: в Украине больше 10 тысяч нових заражений, 95 человек умерли
08:03
Война на востоке Украины: российско-оккупационные войска трижды нарушили перемирие
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!