Україна оновила План звільнення Донбасу – ЗМІ

Українська сторона підготувала нові деталі до запропонованого ТКГ Плану дій щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Вони включають передачу Україні контролю над кордоном і повну демілітаризацію ОРДЛО.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на джерело, близьке до переговорів радників Нормандської четвірки

Деталі: Йдеться про максимально докладно пропрацьовану процедуру передачі контролю над кордоном українській стороні. Моніторити процес буде ОБСЄ з метою забезпечення довіри до заходів. Уже на першому етапі ОБСЄ має забезпечити максимальний контроль над кордоном. Паралельно буде створено спеціальну підгрупу в ТКГ для опрацювання процедури відновлення Україною контролю над кордоном. Цей контроль має бути забезпечений до початку виборчої кампанії до органів місцевого самоврядування в ОРДЛО за українським законодавством.

За словами джерела, ключовою складовою українського мирного плану є повна демілітаризація ОРДЛО: "Це головна передумова подальшого політичного процесу, адже нормальне політичне життя неможливе у військовому таборі".

Демілітаризація передбачає виведення найманців і важкого озброєння, роззброєння, демобілізацію всіх комбатантів з боку проросійських сил. Цей процес узгоджуватиметься з процесом повернення підрозділів Збройних сил України в місця постійної дислокації.

Важливим елементом плану є повний доступ місії ОБСЄ до всієї тимчасово не контрольованої урядом України території, як і передбачає мандат місії. "ОБСЄ має забезпечити на всій території Донбасу недопущення вакууму безпеки в процесі демілітаризації, а згодом допоможе провести чесні й демократичні вибори. Для цього пропонується створити спеціальний підрозділ чисельністю до 1500 осіб професійних поліцейських у складі СММ ОБСЄ", - зазначив співрозмовник агентства.

План також передбачає впровадження моделі перехідного правосуддя - чіткі правила притягнення до відповідальності підозрюваних у тяжких злочинах, деталі амністії та систему захисту прав людини.

Прийняття відповідного законодавства має синхронізуватися зі скасуванням низки указів президента Росії, зокрема про спрощений порядок надання громадянства РФ жителям ОРДЛО. "Система перехідного правосуддя має забезпечити справедливий і безболісний перехід до мирного життя", - наголосило джерело.

План також передбачає повернення майна власникам - українським фізичним і юридичним особам, якому передуватиме проведення міжнародного аудиту нинішнього становища активів. Таке повернення має передувати всім іншим крокам в економічній площині, як і передбачає відповідне рішення РНБО України.