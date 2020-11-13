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Украина обновила План освобождения Донбасса – СМИ

Пятница, 13 ноября 2020, 18:05

Украинская сторона подготовила новые детали к предложенному ТКГ Плану действий по урегулированию ситуации на Донбассе. Они включают передачу Украине контроля над границей и полную демилитаризацию ОРДЛО.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источник, близкий к переговорам советников Нормандской четверки

Детали: Речь идет о максимально подробно проработанной процедуре передачи контроля над границей украинской стороне. Мониторить процесс будет ОБСЕ с целью обеспечения доверия к мероприятиям. Уже на первом этапе ОБСЕ должна обеспечить максимальный контроль над границей. Параллельно будет создана специальная подгруппа в ТКГ для обработки процедуры восстановления Украиной контроля над границей. Этот контроль должен быть обеспечен до начала избирательной кампании в органы местного самоуправления в ОРДЛО по украинскому законодательству.

По словам источника, ключевой составляющей украинского мирного плана является полная демилитаризация ОРДЛО: "Это главная предпосылка дальнейшего политического процесса, ведь нормальная политическая жизнь невозможна в военном лагере".

Демилитаризация включает вывод наемников и тяжелого вооружения, разоружение, демобилизацию всех комбатантов со стороны пророссийских сил. Этот процесс будет согласовываться с процессом возвращения подразделений Вооруженных сил Украины в места постоянной дислокации.

Важным элементом плана является полный доступ миссии ОБСЕ ко всей временно неконтролируемой правительством Украины территории, как и предусмотрено мандатом миссии. "ОБСЕ должна обеспечить по всей территории Донбасса недопущение вакуума безопасности в процессе демилитаризации, а впоследствии - поможет провести честные и демократические выборы. Для этого предлагается создать специальное подразделение численностью до 1500 человек профессиональных полицейских в составе СММ ОБСЕ", - указал собеседник.

План также предусматривает внедрение модели переходного правосудия - четкие правила привлечения к ответственности подозреваемых в тяжких преступлениях, детали амнистии и систему защиты прав человека.

Принятие соответствующего законодательства должно синхронизироваться с отменой ряда указов президента России, в частности, об упрощенном порядке предоставления гражданства РФ жителям ОРДЛО. "Система переходного правосудия должна обеспечить справедливый и безболезненный переход к мирной жизни", - подчеркнул источник.

План также предусматривает возврат имущества владельцам - украинским физическим и юридическим лицам, которому будет предшествовать проведение международного аудита нынешнего состояния активов. Такой возврат должен предшествовать всем остальным шагам в экономической плоскости, как и предусмотрено соответствующим решением СНБО Украины.

Темы: ДонбассОРДЛО


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