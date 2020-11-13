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Хакери російських спецслужб атакували 7 дослідників вакцин від COVID-19 – Microsoft

П'ятниця, 13 листопада 2020, 20:51
Хакери російських спецслужб атакували 7 дослідників вакцин від COVID-19 – Microsoft

Хакери Fancy Bear, пов'язані з владою Росії та військовою розвідкою, атакували сім організацій, що займаються вакцинами від COVID-19.

Джерело: Reuters з посиланням на Microsoft

Деталі: За даними Microsoft, мережі фармацевтичних компаній намагалося зламати угруповання Fancy Bear. Воно діяло разом з північнокорейськими групами хакерів, які Microsoft назвала Zinc і Cerium.

Атаки йшли на фірми в Канаді, Франції, Індії, Південній Кореї та США. Більшість з них були заблоковані, але невстановлена ​​кількість все ж була вдалими.

Microsoft відмовилася назвати цілі атак і надати точну хронологію або опис спроб злому, уточнює Reuters.

Передісторія:

  • 11 серпня президент Росії Володимир Путін заявив, що в РФ зареєстрували першу в світі вакцину від COVID-19 і його дочка вже зробила нею щеплення.
  • Іноземні експерти висловили стурбованість прискореними темпами випробувань вакцини в Росії, а також незначною кількістю людей, які брали участь у випробуваннях.
  • Народний депутат фракції "Слуга народу" Олександр Качура заявив, що Україна буде зобов'язана закупити російську вакцинувід коронавірусу, якщо буде доведена її ефективність.
  • Медики з Росії заразилися COVID після щеплення цією вакциною.

"Українська правда" у Threads

Теми: вакцинаціякоронавірусхакери
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