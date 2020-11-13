Хакеры российских спецслужб атаковали 7 исследователей вакцин от COVID-19 – Microsoft

Хакеры Fancy Bear, связанные с правительством России и военной разведкой, атаковали семь организаций, занимающихся вакцинами от COVID-19.

Источник: Reuters со ссылкой на Microsoft

Детали: По данным Microsoft, сети фармацевтических компаний пыталась взломать группировка Fancy Bear. Она действовала вместе с северокорейскими группами хакеров, которые Microsoft назвала Zinc и Cerium.

Атаки шли на фирмы в Канаде, Франции, Индии, Южной Корее и США. Большинство из них были остановлены, но неустановленное количество все же удалось.

Microsoft отказалась назвать цели атак и предоставить точную хронологию или описание попыток взлома, уточняет Reuters.

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