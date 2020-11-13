Хакеры российских спецслужб атаковали 7 исследователей вакцин от COVID-19 – Microsoft
Пятница, 13 ноября 2020, 21:51
Хакеры Fancy Bear, связанные с правительством России и военной разведкой, атаковали семь организаций, занимающихся вакцинами от COVID-19.
Источник: Reuters со ссылкой на Microsoft
Детали: По данным Microsoft, сети фармацевтических компаний пыталась взломать группировка Fancy Bear. Она действовала вместе с северокорейскими группами хакеров, которые Microsoft назвала Zinc и Cerium.
Атаки шли на фирмы в Канаде, Франции, Индии, Южной Корее и США. Большинство из них были остановлены, но неустановленное количество все же удалось.
Microsoft отказалась назвать цели атак и предоставить точную хронологию или описание попыток взлома, уточняет Reuters.
Предыстория:
- 11 августа президент России Владимир Путин заявил, что в РФ зарегистрировали первую в мире вакцину от COVID-19 и его дочери уже сделали прививку.
- Иностранные эксперты выразили обеспокоенность ускоренными темпами испытаний вакцины в России, а также незначительным количеством людей, которые принимали участие в испытаниях.
- Народный депутат фракции "Слуга народа" Александр Качура заявил, что Украина будет обязана закупить российскую вакцину от коронавируса, если будет доказана ее эффективность.
- Медики в России заразились коронавирусом после прививки этой вакциной.