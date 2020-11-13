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Поліція збільшує кількість правоохоронців, які перевірятимуть дотримання карантину

П'ятниця, 13 листопада 2020, 22:59
Поліція збільшує кількість правоохоронців, які перевірятимуть дотримання карантину

Національна поліція збільшить кількість рейдових груп, які перевірятимуть дотримання карантинних норм, в тому числі й локдаун вихідного дня.

Джерело: глава Нацполіції Ігор Клименко

Деталі: Клименко повідомив, що наразі працює близько тисячі рейдових груп, утім їх кількість буде збільшено. Вони перевірятимуть дотримання карантинних обмежень суб’єктами господарювання.

Він зазначив, що з 9 по 13 листопада перевірено майже 40 тисяч закладів, складено понад 3 200 адміністративних протоколів за порушення карантину та розпочато 22 кримінальні провадження.

Пряма мова Клименка: "Загалом із початку дії карантинних обмежень складено 50,5 тисячі адміністративних протоколів. За результатами їх розгляду судами накладено штрафи на майже 20 мільйонів гривень. За тиждень викрито 536 закладів харчування та дозвілля, які працювали після 22-ї години".

Передісторія:

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Українська правда

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Теми: НацгвардіяКлименкокарантинкоронавірус
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