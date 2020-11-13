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Полиция увеличивает количество правоохранителей, которые будут проверять соблюдение карантина

Пятница, 13 ноября 2020, 23:59

Национальная полиция увеличит количество рейдовых групп, которые будут проверять соблюдение карантинных норм, в том числе и локдаун выходного дня.

Источник: глава Нацполиции Игорь Клименко

Детали: Клименко сообщил, что сейчас работает около тысячи рейдовых групп, впрочем их количество будет увеличено. Они будут проверять соблюдение карантина субъектами хозяйствования.

Он отметил, что с 9 по 13 ноября проверено почти 40 000 заведений, составлено более 3200 административных протоколов за нарушение карантина и начато 22 уголовных производства.

Прямая речь Клименко: "В целом с начала действия карантина составлен 50,5 тысяч административных протоколов. По результатам их рассмотрения судами наложены штрафы почти 20 млн гривен. За неделю раскрыто 536 заведений питания и досуга, которые работали после 22 часов".

Предыстория:

  • В связи с обострением пандемии коронавируса 11 ноября Кабинет министров отменил адаптивный карантин и ввел в Украине общий карантин с "локдауном выходного дня". Ограничения предварительно будут действовать до 30 ноября.
  • Министр здравоохранения Максим Степанов отмечал, что во время так называемого карантина выходного дня будут работать только продуктовые магазины, аптеки и транспорт. По его мнению, это позволит "разорвать цепь передачи болезни".
  • Президент Владимир Зеленский ожидает, что несколько недель карантинана выходные помогут избежать жесткого локдауна.

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Темы: НацгвардияКлименкокарантинкоронавирус


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