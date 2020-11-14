На Житомирщині через карантин перекривали міжнародну трасу

Підприємці з міста Овруч Житомирської області перекрили міжнародну автодорогу М-21 Виступовичі – Житомир – Могилів-Подільський, протестуючи проти карантину вихідного дня.

Джерело: речниця ГУ Нацполіції у Житомирській області Алла Ващенко у коментарі Житомир.info

Пряма мова: "Близько 9:45 надійшло повідомлення про те, що у місті Овручі по вулиці Шевченка громадяни частково обмежують рух через автодорогу. Організовано об’їзд для легкових автомобілів, утруднення дорожнього руху немає.

За попередньою інформацією, акція пов’язана з тим, що місцева влада призупинила роботу місцевого ринку".

Деталі: Пізніше Ващенко поінформувала, що станом на 13:00 заходи закінчилися.

Що передувало: У суботу в Чернівцях близько 300 підприємців Калинівського ринку перекрили дорогу з вимогою дозволити роботу базару під час карантину вихідного дня.

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