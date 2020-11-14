На Житомирщині через карантин перекривали міжнародну трасу
Підприємці з міста Овруч Житомирської області перекрили міжнародну автодорогу М-21 Виступовичі – Житомир – Могилів-Подільський, протестуючи проти карантину вихідного дня.
Джерело: речниця ГУ Нацполіції у Житомирській області Алла Ващенко у коментарі Житомир.info
Пряма мова: "Близько 9:45 надійшло повідомлення про те, що у місті Овручі по вулиці Шевченка громадяни частково обмежують рух через автодорогу. Організовано об’їзд для легкових автомобілів, утруднення дорожнього руху немає.
За попередньою інформацією, акція пов’язана з тим, що місцева влада призупинила роботу місцевого ринку".
Деталі: Пізніше Ващенко поінформувала, що станом на 13:00 заходи закінчилися.
Що передувало: У суботу в Чернівцях близько 300 підприємців Калинівського ринку перекрили дорогу з вимогою дозволити роботу базару під час карантину вихідного дня.
Передісторія:
- Кабінет міністрів на засіданні 11 листопада ухвалив рішення про скасування адаптивного карантину і запровадив в Україні загальний карантин з "локдауном вихідного дня". Обмеження попередньо триватимуть до 30 листопада.
- Багато підприємців виступили проти такого посилення каратинних обмежень. У кількох містах заявили, що не виконуватимуть наказ уряду. Водночас міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що коронавірус поширюється ураганними темпами і це загрожує колапсом медичної системи.
- Прем’єр-міністр Денис Шмигаль наголосив, що рішення уряду про посилення карантину підлягають виконанню всіма суб’єктами господарювання на території України.