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На Житомирщині через карантин перекривали міжнародну трасу

Субота, 14 листопада 2020, 14:12
На Житомирщині через карантин перекривали міжнародну трасу

Підприємці з міста Овруч Житомирської області перекрили міжнародну автодорогу М-21 Виступовичі – Житомир – Могилів-Подільський, протестуючи проти карантину вихідного дня.

Джерело: речниця ГУ Нацполіції у Житомирській області Алла Ващенко у коментарі Житомир.info

Пряма мова: "Близько 9:45 надійшло повідомлення про те, що у місті Овручі по вулиці Шевченка громадяни частково обмежують рух через автодорогу. Організовано об’їзд для легкових автомобілів, утруднення дорожнього руху немає.

За попередньою інформацією, акція пов’язана з тим, що місцева влада призупинила роботу місцевого ринку".

Деталі: Пізніше Ващенко поінформувала, що станом на 13:00 заходи закінчилися.

Що передувало: У суботу в Чернівцях близько 300 підприємців Калинівського ринку перекрили дорогу з вимогою дозволити роботу базару під час карантину вихідного дня.

Передісторія: 

  • Кабінет міністрів на засіданні 11 листопада ухвалив рішення про скасування адаптивного карантину і запровадив в Україні загальний карантин з "локдауном вихідного дня". Обмеження попередньо триватимуть до 30 листопада.
  • Багато підприємців виступили проти такого посилення каратинних обмежень. У кількох містах заявили, що не виконуватимуть наказ уряду. Водночас міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що коронавірус поширюється ураганними темпами і це загрожує колапсом медичної системи.
  • Прем’єр-міністр Денис Шмигаль наголосив, що рішення уряду про посилення карантину підлягають виконанню всіма суб’єктами господарювання на території України.

Теми: Житомирщинакарантин
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