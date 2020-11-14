В Житомирской области из-за карантина перекрывали международную трассу
Предприниматели из города Овруч Житомирской области перекрыли международную автодорогу М-21 Выступовичи - Житомир - Могилев-Подольский, протестуя против карантина выходного дня.
Источник: пресс-секретарь ГУ Нацполиции в Житомирской области Алла Ващенко в комментарии Житомир.info
Прямая речь: "Около 9:45 поступило сообщение о том, что в городе Овруч по улице Шевченко граждане частично ограничивают движение через автодорогу. Организован объезд для легковых автомобилей, затруднения дорожного движения нет.
По предварительной информации, акция связана с тем, что местные власти приостановили работу местного рынка".
Детали: Позже Ващенко сообщила, что по состоянию на 13:00 мероприятия закончились.
Что предшествовало: В Черновцах около 300 предпринимателей Калиновского рынка перекрыли дорогу с требованием разрешить работу рынка во время карантина выходного дня.
Предыстория:
- Кабинет министров на заседании 11 ноября принял решение об отмене адаптивного карантина и ввел в Украине общий карантин с "локдауном выходного дня". Ограничения предварительно продлятся до 30 ноября.
- Многие предприниматели выступили против такого усиления карантинных ограничений. В нескольких городах заявили, что не будут выполнять приказ правительства. В то же время министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что коронавирус распространяется ураганными темпами и это грозит коллапсом медицинской системы.
- Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что решение правительства об усилении карантина подлежат выполнению всеми субъектами хозяйствования на территории Украины.