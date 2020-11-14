В Житомирской области из-за карантина перекрывали международную трассу

Предприниматели из города Овруч Житомирской области перекрыли международную автодорогу М-21 Выступовичи - Житомир - Могилев-Подольский, протестуя против карантина выходного дня.

Источник: пресс-секретарь ГУ Нацполиции в Житомирской области Алла Ващенко в комментарии Житомир.info

Прямая речь: "Около 9:45 поступило сообщение о том, что в городе Овруч по улице Шевченко граждане частично ограничивают движение через автодорогу. Организован объезд для легковых автомобилей, затруднения дорожного движения нет.

По предварительной информации, акция связана с тем, что местные власти приостановили работу местного рынка".

Детали: Позже Ващенко сообщила, что по состоянию на 13:00 мероприятия закончились.

Что предшествовало: В Черновцах около 300 предпринимателей Калиновского рынка перекрыли дорогу с требованием разрешить работу рынка во время карантина выходного дня.

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