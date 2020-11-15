Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

С начала года почти 3 тысячи человек погибли в Украине в результате ДТП

Воскресенье, 15 ноября 2020, 11:19

За 10 месяцев текущего года 2842 украинца лишились жизни на дорогах страны.

Источник: сообщение патрульной полиции Украины

Дословно: "2842 потерянные жизни. Именно столько украинцев погибло на дорогах страны за 10 месяцев этого года. Статистика шокирует и огорчает. Эти жизни оборвались внезапно. Кто-то думал, что это не может случиться с ним. Кто-то надеялся на удачу. А кто-то просто не ожидал, что злой рок ждет за углом. Но их жизни и судьбы изменились в одночасье.

Невозможно вернуть потерянные жизни. Но в наших силах предотвратить будущие трагедии. Лишь стоит придерживаться ПДД всем участникам дорожного движения - всегда и везде".

Напомним: 13 декабря в Киеве на Окружной дороге произошла авария с участием автомобиля такси, в результате которой погибли два человека.

На Херсонщине 9 ноября перевернулся автобус, погибли люди.

7 ноября в центре Харькова автомобиль на большой скорости ударился о бордюр островка безопасности и сбил четырех пешеходов, ожидавших зеленый сигнал светофора.

Украинская правда
Темы: ДТПполиция


powered by lun.ua
Главное сегодня

В Госдуме РФ хотят заняться "деоккупацией братской Украины"

инфографикаКоронавирус: в Украине больше 10 тысяч нових заражений, 95 человек умерли

В воскресенье украинцы избирают мэров 4 областных центров. Список кандидатов

Полиция пришла в клуб Порошенко, который работал в карантин. Там говорят о "политическом заказе"

Зеленский обратился к мэрам, которые саботируют карантин выходного дня

видеоМіністр охорони здоров'я Степанов заразився коронавірусом

Все новости...
ДТП
Таксиста, сбившего насмерть двух человек в Киеве, арестовали
Уснул за рулем и погубил двух людей: "Uber" въехал в остановку 
Снес 4 пешеходов на островке безопасности: подозреваемый в ДТП может выйти под залог 10,5 млн
Последние новости
11:48
Выборы мэра Луцка: наблюдатели говорят о нарушениях
11:36
В Румынии во время пожара в больнице погибли тяжелобольные Covid-19
11:19
С начала года почти 3 тысячи человек погибли в Украине в результате ДТП
10:59
Страны АСЕАН подписали крупнейшее в мире соглашение о свободной торговле
10:45
В Китае обнаружили коронавирус на мясе, привезенном из разных стран
10:30
На выборах президента Молдовы за рубежом - огромные очереди еще до открытия участков
10:13
В Госдуме РФ хотят заняться "деоккупацией братской Украины"
09:35
Тихановская договаривается с ЕС о расширении санкций против Лукашенко
08:57
В Италии и Великобритании за сутки – по полтысячи смертей от Covid-19
08:23
инфографикаКоронавирус: в Украине больше 10 тысяч нових заражений, 95 человек умерли
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!