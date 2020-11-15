С начала года почти 3 тысячи человек погибли в Украине в результате ДТП

За 10 месяцев текущего года 2842 украинца лишились жизни на дорогах страны.

Источник: сообщение патрульной полиции Украины

Дословно: "2842 потерянные жизни. Именно столько украинцев погибло на дорогах страны за 10 месяцев этого года. Статистика шокирует и огорчает. Эти жизни оборвались внезапно. Кто-то думал, что это не может случиться с ним. Кто-то надеялся на удачу. А кто-то просто не ожидал, что злой рок ждет за углом. Но их жизни и судьбы изменились в одночасье.

Невозможно вернуть потерянные жизни. Но в наших силах предотвратить будущие трагедии. Лишь стоит придерживаться ПДД всем участникам дорожного движения - всегда и везде".

Напомним: 13 декабря в Киеве на Окружной дороге произошла авария с участием автомобиля такси, в результате которой погибли два человека.

На Херсонщине 9 ноября перевернулся автобус, погибли люди.

7 ноября в центре Харькова автомобиль на большой скорости ударился о бордюр островка безопасности и сбил четырех пешеходов, ожидавших зеленый сигнал светофора.