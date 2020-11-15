У суботу було припинено роботу магазину "Епіцентр" на Позняках у Києві, який працював у повному обсязі, всупереч "карантину вихідного дня".

Джерело: Головне управління Держпродспоживслужби в м. Києві

Дослівно: "Спільними групами контролю вихідного дня у складі співробітників ГУ Держпродспоживслужби м. Києва, Муніципальної охорони та департаменту муніципальної безпеки КМДА було здійснено контроль "Епіцентру" на Григоренка. Він працював у повному обсязі.

У результаті – діяльність припинена, викликана слідча оперативна група для фіксації̈ злочину відповідно до ст. 325 ККУ: порушення санітарних правил та норм посадовими особами "Епіцентр" під час "карантину вихідного дня". Матеріали із заявою про злочин були передані до Оболонського УП ГУНП у м. Києві для внесення до ЄРДР".

Деталі: Згідно з повідомленням, відповідно до інформації̈ для громадян на будівлях "Епіцентрів", вони працюють у режимі онлайн, однак, по факту, майже всі "Епіцентри" продовжують приймати відвідувачів. Оформлення замовлень та розрахунки за придбаний товар проводять безпосередньо в магазинах.

Були випадки, коли магазин Епіцентр, ніби закритий для відвідувачів, працює в режимі онлайн-доставки за замовленнями, проте люди всередині є. Кажуть, що замовляють онлайн вже всередині закладу, йдеться в повідомленні.

У Держпродспоживслужбі також повідомили про демонтаж незаконної мобільної лабораторії ПЛР-тестування на СОVID-19, розміщеної у металевому вагончику біля ТЦ "Орнамент" в Києві.

Фахівці ГУ Держпродспоживслужби в м. Києві виявили, що даний заклад працював за адресою: м. Київ, проспект Правди 58 не законно, крім того зафіксоване порушення всіх можливих протиепідемічних умов.

Крім того, у неділю було зачинено виставку котів у Міжнародному виставковому центрі на метро Лівобережна. Такі заходи проводити заборонено, проте організатори не скасували її. Матеріали на організаторів передали до правоохоронних органів за ст. 325 УК України: порушення санітарних правил та норм посадовими особами під час "карантину вихідного дня".

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