У суботу було припинено роботу магазину "Епіцентр" на проспекті Степана Бандери у Києві, який працював у повному обсязі, всупереч "карантину вихідного дня".

Раніше Держпродспоживслужба заявляла, що виявила порушення в "Епіцентрі" на проспекті Григоренка (Позняки), пізніше вони повідомили, що насправді порушував карантин "Епіцентр" на проспекті Степана Бандери.

Джерело: Головне управління Держпродспоживслужби в м. Києві

Дослівно: "14 листопада були зафіксовані порушення в "Епіцентрі" на Степана Бандери, 11А".

Деталі: Згідно з повідомленням, відповідно до інформації̈ для громадян на будівлях "Епіцентрів", вони працюють у режимі онлайн, однак, по факту, майже всі "Епіцентри" продовжують приймати відвідувачів. Оформлення замовлень та розрахунки за придбаний товар проводять безпосередньо в магазинах.

Були випадки, коли магазин "Епіцентр", ніби закритий для відвідувачів, працює в режимі онлайн-доставки за замовленнями, проте люди всередині є. Кажуть, що замовляють онлайн вже всередині закладу, йдеться в повідомленні.

У Держпродспоживслужбі також повідомили про демонтаж незаконної мобільної лабораторії ПЛР-тестування на СОVID-19, розміщеної у металевому вагончику біля ТЦ "Орнамент" в Києві.

Фахівці ГУ Держпродспоживслужби в м. Києві виявили, що даний заклад працював за адресою: м. Київ, проспект Правди 58 не законно, крім того зафіксоване порушення всіх можливих протиепідемічних умов.

Крім того, у неділю було зачинено виставку котів у Міжнародному виставковому центрі на метро Лівобережна. Такі заходи проводити заборонено, проте організатори не скасували її. Матеріали на організаторів передали до правоохоронних органів за ст. 325 УК України: порушення санітарних правил та норм посадовими особами під час "карантину вихідного дня".

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