"Епіцентр" у Києві закрили: працював у повному обсязі
У суботу було припинено роботу магазину "Епіцентр" на проспекті Степана Бандери у Києві, який працював у повному обсязі, всупереч "карантину вихідного дня".
Раніше Держпродспоживслужба заявляла, що виявила порушення в "Епіцентрі" на проспекті Григоренка (Позняки), пізніше вони повідомили, що насправді порушував карантин "Епіцентр" на проспекті Степана Бандери.
Джерело: Головне управління Держпродспоживслужби в м. Києві
Дослівно: "14 листопада були зафіксовані порушення в "Епіцентрі" на Степана Бандери, 11А".
Деталі: Згідно з повідомленням, відповідно до інформації̈ для громадян на будівлях "Епіцентрів", вони працюють у режимі онлайн, однак, по факту, майже всі "Епіцентри" продовжують приймати відвідувачів. Оформлення замовлень та розрахунки за придбаний товар проводять безпосередньо в магазинах.
Були випадки, коли магазин "Епіцентр", ніби закритий для відвідувачів, працює в режимі онлайн-доставки за замовленнями, проте люди всередині є. Кажуть, що замовляють онлайн вже всередині закладу, йдеться в повідомленні.
У Держпродспоживслужбі також повідомили про демонтаж незаконної мобільної лабораторії ПЛР-тестування на СОVID-19, розміщеної у металевому вагончику біля ТЦ "Орнамент" в Києві.
Фахівці ГУ Держпродспоживслужби в м. Києві виявили, що даний заклад працював за адресою: м. Київ, проспект Правди 58 не законно, крім того зафіксоване порушення всіх можливих протиепідемічних умов.
Крім того, у неділю було зачинено виставку котів у Міжнародному виставковому центрі на метро Лівобережна. Такі заходи проводити заборонено, проте організатори не скасували її. Матеріали на організаторів передали до правоохоронних органів за ст. 325 УК України: порушення санітарних правил та норм посадовими особами під час "карантину вихідного дня".
Передісторія:
- Після оголошення в Україні "карантину вихідного дня" "Епіцентр" написав у Facebook: "Продукти у нас є, вироби медичного призначення, ліки – є, корм для тварин – є. Завозимо пальне". І додав картинку: "Увага! Вводимо 72-годинну п'ятницю!!!".
- Міністр охорони здоров'я Максим Степанов обурився жартівливою бравадою торговельної мережі "Епіцентр" на тлі посилення карантину на вихідні.
- В підсумку мережа будівельно-господарських гіпермаркетів "Епіцентр" заявила, що працюватиме на вихідних, але продаватиме лише продукти харчування, медичні товари та засоби гігієни.
- Пізніше "Епіцентр" заявив, що працюватиме виключно в онлайн режимі та видаватиме товари в Центрах видачі замовлень торговельних центрів.