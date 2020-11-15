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Карантин: у Києві працював "Гулівер", а "5 елемент" був зачинений

Неділя, 15 листопада 2020, 21:12

У Києві ТРК "Гулівер" та магазин "Фокстрот" на вулиці Антоновича у неділю здійснювали діяльність, попри "карантин вихідного дня", їх зачинили.

Джерело: Головне управління Держпродспоживслужби в м. Києві

Дослівно: "Учасники мобільних груп контролю з'ясували, що, незважаючи на заборону, діяльність здійснювали ТРК "Гулівер" та магазин "Фокстрот" по вул. Антоновича, 50 (був відчинений для відвідувачів магазин "Ельдорадо"). Складені протоколи на уповноважених осіб за ст.44-3 КУпАП, магазини були зачинені".

Деталі: Загалом у неділю за результатами проведеного контролю складені 55 протоколів про адміністративні правопорушення за ст.44-3 КУпАП "Порушення правил щодо карантину людей" за недотримання карантинних обмежень.

Разом з тим, повідомляється, що спортклуб "5 елемент", що має відношення до п'ятого президента Петра Порошенка, який порушував карантин у суботу, в неділю був зачинений.

Дослівно: "Серед перевірених фітнес-клубів, фітнес-центри з ресторанами "Царський" та "5 елемент" і 20 фітнес-центрів "Спортлайф". Усі вони сьогодні не працюють – були зачинені".

Що передувало: У суботу було припинено роботу магазину "Епіцентр" на Позняках у Києві, який працював у повному обсязі, всупереч "карантину вихідного дня".

У неділю було зачинено виставку котів у Міжнародному виставковому центрі на метро Лівобережна.

14 листопада за порушення карантину вихідного дня на спорткомплекс "5 елемент", який має відношення до експрезидента України Петра Порошенка, поліція наклала штраф та розпочала кримінальне провадження. Юрист фітнес клубу заявив, що робота установи не порушує жодних вимог карантину вихідного дня.

Українська правда
Теми: карантинКиїв


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