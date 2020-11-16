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ВООЗ: найбільшу кількість нових випадків зараження коронавірусом фіксують у вихідні

Понеділок, 16 листопада 2020, 05:41
ВООЗ: найбільшу кількість нових випадків зараження коронавірусом фіксують у вихідні

Всесвітня організація охорони здоров'я повідомила, що найбільшу кількість нових випадків зараження коронавірусом фіксують по п'ятницях, суботах і неділях, а також по вівторках і середах".

Джерело: WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard. ВООЗ

Деталі: Зокрема у суботу, 14 листопада, у світі було виявлено рекордні 660 905 випадків інфікування коронавірусом. Це найбільший добовий приріст від початку пандемії. У цей день понад 9000 людей, які хворіли COVID-19, померли.

Попередній антирекорд було зафіксовано днем раніше — у п'ятницю 13 листопада, він становив 645 410 випадків, а перед тим — у суботу 7 листопада, коли було виявлено 614 013 випадків зараження.

Станом на момент публікації, в світі зафіксовано 54 мільйонів випадків зараження. Успішно перенесли хворобу і вилікувалися 38 мільйонів пацієнтів. Вже померло 1 324 317 пацієнтів з COVID-19.

Нагадаємо: 

  • 11 листопада кабінет міністрів скасував адаптивний карантин і запровадив в Україні загальний карантин з "локдауном вихідного дня". Обмеження попередньо триватимуть до 30 листопада.
  • За даними джерел "Української правди" у Міністерстві охорони здоров'я, локдаун вихідного дня планують продовжити до кінця року, а, можливо, і після Нового року. Це залежатиме від епідситуації.
  • У Києві третій день поспіль реєструють понад 1000 випадків зараження коронавірусом на добу. Всього від COVID-19 в столиці вже померло 950 людей.

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Знати більше: Інтерв'ю з головною санлікаркою Буковини

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Теми: коронавірускарантин
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