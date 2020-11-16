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Майже на 10 тисяч більше: тижнева динаміка COVID трохи вповільнилася

Понеділок, 16 листопада 2020, 10:00
Майже на 10 тисяч більше: тижнева динаміка COVID трохи вповільнилася

За тиждень із 9-го до 15-го листопада в Україні коронавірусну хворобу COVID-19 виявили у 76 221 особи, що на 10 тисяч більше, ніж було за 2-8 листопада, госпіталізували на 419 хворих більше.

Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу з дому, де перебуває на самоізоляції через коронавірус 

Пряма мова Степанова: "За минулий тиждень було виявлено і лабораторно підтверджено 76 221 особу, яка захворіла на COVID-19. Це майже на 10 тисяч більше, ніж позаминулого тижня. 

При цьому було госпіталізовано 9 653 особи.

Сьогодні на ранок у наших лікарнях перебуває 27 905 пацієнтів – це все люди, які мають середньої важкості або важкий перебіг хвороби". 

Деталі: Позаминулого тижня в Україні виявили 66 824 осіб із коронавірусом – і це було на 13,5 тисяч більше хворих на COVID-19, ніж за тиждень до того.

За позаминулий тиждень, 2-8 листопада, було госпіталізовано 9 234 особи – і це було на 2 тисячі більше, ніж за тиждень з 26 жовтня до 1 листопада.

Знати більше: COVID-19 в Україні та в світі – динаміка пандемії в інфографіці УП

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусCovid-2019епідеміяМОЗСтепанов
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