Лукашенко спихає питання передачі своїх повноважень на парламент і уряд

Самопроголошений "президент" Білорусі Олександр Лукашенко зробив нову заяву щодо передачі своїх повноважень: він, мовляв, підпише закон, якщо його напрацюють парламент і уряд.

Джерело: Лукашенко на нараді з представниками парламенту та уряду, відео телеграм-каналу "Пул первого"

Деталі: На нараді передбачалося розглянути нові підходи до сплати дорожнього збору, але Лукашенко вирішив торкнутися більш животрепетної теми: передачу повноважень. Він заявив, що підпише відповідний закон, який, мовляв, повинні напрацювати парламент і уряд, в процесі "відкручуючи один одному голови", як це прийнято, в розумінні Лукашенка, в демократичних країнах.

Пряма мова: "Народ, суспільство хоче змін, і вони замкнулися на президенті і його повноваженнях. Як вихід із цього - зміни до Конституції. Ми з вами нещодавно домовилися з керівництвом парламенту, що для того, щоб відсотків на 70-80% повноваження президента передати парламенту, уряду, іншим структурам, Конституцію ламати не треба. Тому всі питання, які ви винесли на сотні сторінок президенту, лежать в площині парламенту і уряду. Давайте їх вирішуйте.

Уряд опрацьовує ці питання з урахуванням всіх обставин, бачачи діри в бюджеті, якщо вони є, з подачі МВС, КДБ, губернаторів, місцевих органів влади, сільських рад. обговорюйте і дебатуйте в парламенті, так як це прийнято в цивілізованих країнах. Депутати разом з урядом обговорюють, рвуть один одному краватки-сорочки, крутять голови, потім президент підпише той закон, який ви приймете.

Ось і весь розподіл повноважень в даному питанні. Далі - більше: до Всебілоруських народних зборів я обіцяю вам розподілити повноваження чесно, справедливо, не йдучи від відповідальності. Гострих питань для суспільства у нас небагато, ми вже прийняли всякі рішення. І ви прекрасно знаєте, що ухвалював їх в основному президент, підставляючи себе під гостру критику суспільства. Але я розумів, що без їх вирішення країни бути не може".

Нагадаємо: У Білорусі вже 100 днів тривають протести проти режиму Лукашенка. Сотні тисяч білорусів на практично щоденних акціях по всій країні вимагають, щоб Лукашенко призначив нові вибори президента замість фальсифікованих 9 серпня. Лукашенко з одного боку заявляє, що "за владу посинілими руками не тримається", з іншого - відмовляється скласти повноваження.

У вересні Лукашенко говорив, що проведення нових президентських виборів можливе вже після прийняття нової Конституції Білорусі.

На початку листопада - сказав, що гарантує проведення нових виборів у країні, коли, мовляв, громадяни приймуть таке рішення.

Лише на одній акції в неділю 15 листопада силовики затримали 23 журналістів і 1100 протестувальників.