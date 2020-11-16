Шмигаль поговорив із мерами про "вдосконалення" локдауну і порятунок бізнесу 

Кабінет міністрів не виключає "вдосконалення" карантину вихідного дня і має 7 інструментів для підтримки галузей, які страждають від карантинних обмежень найбільше.

Джерело: пресслужба уряду за результатами онлайн-наради прем’єр-міністра з міськими головами

Деталі: 16 листопада під головуванням прем’єра Дениса Шмигаля відбулася онлайн-нарада з міськими головами, у якій взяли участь міністр охорони здоров’я Максим Степанов, його заступник – головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, українські епідеміологи та інфекціоністи.

Учасники зустрічі домовилися посилити взаємодію уряду та органів місцевого самоврядування і проводити такі зустрічі на регулярній основі.

Денис Шмигаль зазначив, що уряд зараз шукає шляхи, які дадуть змогу пригальмувати процес зростання кількості захворілих на COVID-19: від адаптивного карантину до вдосконалення карантину "вихідного дня".

Він зазначив, що запроваджені заходи стосуються здебільшого трьох галузей.

За словами прем'єра, великі заробітки галузей саме у суботу та неділю доводять, що "величезні потоки людей рухаються в галузь харчування та розваг", тому влада бачить вихід у тому, що на вихідних люди сидять удома і не створюють "великий потік та скупчення"..

На думку Шмигаля, карантин вихідного дня дає змогу перерозподілити попит із вихідних на п’ять робочих днів, зменшивши потоки людей та перетин різних соціальних груп.

Він запевнив, що уряд зараз зосереджений на комунікації з галузями, щоб випрацювати механізми компенсації втрат.

Пряма мова: "На сьогодні в нас є низка інструментів, які проявили себе навесні. Також ми працюємо над розробленням нових програм. У нас на сьогодні є до семи інструментів, якими ми будемо вже цього тижня підтримувати галузі, які страждають найбільше".

Цьому передувало: За даними з відкритих джерел, через перший "карантин вихідного дня" 14-15 листопада заклади громадського харчування в Україні втратили 27% товарообігу.

За першу добу дії "карантину вихідного дня" закрили 1 355 закладів; поліцейські розпочали 9 кримінальних проваджень та склали 990 адмінпротоколів за порушення карантину.

Заступниця міністра охорони здоров’я Ірина Микитчак запропонувала представникам малого бізнесу, які залишились без роботи через карантин, тимчасово йти працювати в лікарні.

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