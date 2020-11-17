Уряд не радився з ВРУ щодо карантину вихідного дня – Кондратюк

В.о. голови Верховної Ради Олена Кондратюк заявила, що Кабінет міністрів не запитував думки нардепів щодо запровадження локдауну вихідного дня.

Джерело: Кондратюк в ефірі "Свобода слова" на ICTV

Пряма мова: "Було б дуже доцільно, оскільки Верховна Рада є представницьким органом, розуміти сенси і змісти, з якими працює уряд, розпочинаючи свою систему щодо охорони здоров’я і вводячи такі зміни, як, наприклад, карантин вихідного дня.

Насправді Верховна Рада нічого не знає про це (консультації із лікарями, вірусологами – УП), з нами ніхто не радився ( уряд – УП), якихось великих дискусій, чи вводити карантин вихідного дня насправді я не чула".

Деталі: Водночас Кондратюк вважає, що якщо карантин і вводять, то його потрібно виконувати, хоча в.о. голови ВРУ і назвала його "дурнею".

Вона також зазначила, що нардепи планують рекомендувати уряду переглянути рішення щодо карантину вихідного дня у триденний термін.

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