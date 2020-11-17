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Уряд не радився з ВРУ щодо карантину вихідного дня – Кондратюк

Вівторок, 17 листопада 2020, 01:49

В.о. голови Верховної Ради Олена Кондратюк заявила, що Кабінет міністрів не запитував думки нардепів щодо запровадження локдауну вихідного дня. 

Джерело: Кондратюк в ефірі "Свобода слова" на ICTV

Пряма мова: "Було б дуже доцільно, оскільки Верховна Рада є представницьким органом, розуміти сенси і змісти, з якими працює уряд, розпочинаючи свою систему щодо охорони здоров’я і вводячи такі зміни, як, наприклад, карантин вихідного дня.

Насправді Верховна Рада нічого не знає про це (консультації із лікарями, вірусологами – УП), з нами ніхто не радився ( уряд – УП), якихось великих дискусій, чи вводити карантин вихідного дня насправді я не чула".

Деталі: Водночас Кондратюк вважає, що якщо карантин і вводять, то його потрібно виконувати, хоча в.о. голови ВРУ і назвала його "дурнею". 

Вона також зазначила, що нардепи планують рекомендувати уряду переглянути рішення щодо карантину вихідного дня у триденний термін. 

Передісторія

  • 11 листопада Кабінет міністрів скасував адаптивний карантин, посилив буденний карантин по всій Україні і запровадив повний "локдаун" по вихідних з 14-го до 30-го листопада щонайменше.
  • За даними "Української правди", в уряді одразу були готові продовжити карантин вихідного дня до 31 грудня.
  • У Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови про скасування карантину вихідного дня.

Українська правда
Теми: карантин


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