Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Уряд не радився з ВРУ щодо карантину вихідного дня – Кондратюк

Вівторок, 17 листопада 2020, 00:49
Уряд не радився з ВРУ щодо карантину вихідного дня – Кондратюк

В.о. голови Верховної Ради Олена Кондратюк заявила, що Кабінет міністрів не запитував думки нардепів щодо запровадження локдауну вихідного дня. 

Джерело: Кондратюк в ефірі "Свобода слова" на ICTV

Пряма мова: "Було б дуже доцільно, оскільки Верховна Рада є представницьким органом, розуміти сенси і змісти, з якими працює уряд, розпочинаючи свою систему щодо охорони здоров’я і вводячи такі зміни, як, наприклад, карантин вихідного дня.

Насправді Верховна Рада нічого не знає про це (консультації із лікарями, вірусологами – УП), з нами ніхто не радився ( уряд – УП), якихось великих дискусій, чи вводити карантин вихідного дня насправді я не чула".

Деталі: Водночас Кондратюк вважає, що якщо карантин і вводять, то його потрібно виконувати, хоча в.о. голови ВРУ і назвала його "дурнею". 

Вона також зазначила, що нардепи планують рекомендувати уряду переглянути рішення щодо карантину вихідного дня у триденний термін. 

Передісторія

  • 11 листопада Кабінет міністрів скасував адаптивний карантин, посилив буденний карантин по всій Україні і запровадив повний "локдаун" по вихідних з 14-го до 30-го листопада щонайменше.
  • За даними "Української правди", в уряді одразу були готові продовжити карантин вихідного дня до 31 грудня.
  • У Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови про скасування карантину вихідного дня.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: карантин
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
карантин
Кабмін продовжив до липня карантин через COVID-19
У Китаї масові протести проти влади Сі Цзіньпіна через ковідний локдаун
Кабмін продовжив карантин в Україні до кінця року
Останні новини
08:27
Російські ДРГ за два тижні 7 разів намагалися проникнути в Україну − Наєв
07:58
США привітали історичне рішення ЄС про переговори з Україною та Молдовою
07:51
Блокада на кордоні з Польщею триває, але є й позитивна динаміка – ДПСУ
07:48
Захисники за добу знищили ще 1 090 окупантів і 14 танків
07:37
Байден поговорив з Ердоганом про завершення вступу Швеції у НАТО та Близький Схід
07:26
Росіяни просуваються біля Авдіївки в районі Степового – аналітики
07:25
Рютте вірить, що рішення для фінансування України буде на початку року
07:22
Окупанти активно атакують на 6 напрямках, за добу на фронті було 110 боєзіткнень − Генштаб
07:19
Росіяни запустили по Україні 14 "Шахедів": ППО знищила всі
06:58
ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України
Усі новини...
Реклама: