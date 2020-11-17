Кабмин не советовался с ВРУ касательно карантина выходного дня – Кондратюк

И.о. председателя Верховной Рады Елена Кондратюк заявила, что Кабинет министров не спрашивал мнения нардепов о введении локдауна выходного дня.

Источник: Кондратюк в эфире "Свобода слова" на ICTV

Прямая речь: "Было бы очень целесообразно, поскольку Верховная Рада является представительским органом, понимать смыслы и содержания, с которыми работает правительство, начиная свою систему по охране здоровья и вводя такие изменения, как, например, карантин выходного дня.

На самом деле Верховная Рада ничего не знает об этом (консультации с врачами, вирусологами – УП), с нами никто не советовался (правительство – УП), каких-то больших дискуссий о том вводить ли карантин выходного дня самом деле я не слышала".

Детали: В то же время Кондратюк считает, что если карантин и вводят, то его нужно выполнять, хотя и.о. председателя ВРУ и назвала его "ерундой".

Она также отметила, что нардепы планируют рекомендовать правительству пересмотреть решение по карантину выходного дня в трехдневный срок.

Предыстория: