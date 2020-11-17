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Радник Трампа обіцяє професійну передачу владу Байдену

Вівторок, 17 листопада 2020, 03:29
Радник Трампа обіцяє професійну передачу владу Байдену

Радник Білого дому з питань нацбезпеки Роберт О'Браєн заявив, що адміністрація забезпечить професійну передачу влади Джо Байдену, коли того визнають переможцем президентських виборів.

Джерело: Reuters

Деталі: О'Браєн сказав, що хоча і сподівався на перемогу Трампа, проте буде працювати з новою адміністрацією на чолі із Байденом.

"Якщо команда Байдена-Гарріс буде визнана переможцями, а наразі все виглядає так, у нас буде дуже професійна передача влади від Ради національної безпеки, у цьому ніяких сумнівів немає", – сказав він.

Нагадаємо: 

  • Провідні ЗМІ у США повідомили, що Джо Байден отримав понад 270 голосів виборників, що означає перемогу на президентських виборах. 
  • Офіційно переможцем перегонів вважається кандидат, за якого 14 грудня проголосує Колегія виборників. Новий президент офіційно приступає до виконання обов’язків після складання присяги 20 січня.
  • Джо Байден готує основу для своєї нової адміністрації, попри зусилля президента Дональда Трампа оскаржити результати виборів і утриматися при владі.
  • У Державному департаменті США вже накопичилась пачка листів іноземних лідерів із привітаннями Джо Байдену, кандидату від демократів на президентських виборах, про перемогу якого вже оголосили всі ЗМІ та й сам Байден.

Українська правда
Теми: ТрампБайденвибориСША
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