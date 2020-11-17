Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Радник Трампа обіцяє професійну передачу владу Байдену

Вівторок, 17 листопада 2020, 04:29

Радник Білого дому з питань нацбезпеки Роберт О'Браєн заявив, що адміністрація забезпечить професійну передачу влади Джо Байдену, коли того визнають переможцем президентських виборів.

Джерело: Reuters

Деталі: О'Браєн сказав, що хоча і сподівався на перемогу Трампа, проте буде працювати з новою адміністрацією на чолі із Байденом.

"Якщо команда Байдена-Гарріс буде визнана переможцями, а наразі все виглядає так, у нас буде дуже професійна передача влади від Ради національної безпеки, у цьому ніяких сумнівів немає", – сказав він.

Нагадаємо: 

  • Провідні ЗМІ у США повідомили, що Джо Байден отримав понад 270 голосів виборників, що означає перемогу на президентських виборах. 
  • Офіційно переможцем перегонів вважається кандидат, за якого 14 грудня проголосує Колегія виборників. Новий президент офіційно приступає до виконання обов’язків після складання присяги 20 січня.
  • Джо Байден готує основу для своєї нової адміністрації, попри зусилля президента Дональда Трампа оскаржити результати виборів і утриматися при владі.
  • У Державному департаменті США вже накопичилась пачка листів іноземних лідерів із привітаннями Джо Байдену, кандидату від демократів на президентських виборах, про перемогу якого вже оголосили всі ЗМІ та й сам Байден.

Українська правда
Теми: ТрампБайденвибориСША


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Новини 16 листопада: спроба Ради скасувати карантин, потенційна вакцина від COVID-19

відеоЧоловік Венедіктової звільнився з роботи, отримав 750 тисяч і знову поновився – Bihus.info

Рада відкладе розгляд законів щодо кризи із КСУ

Мером Херсона став нардеп-мажоритарник

З'явилась друга, ще ефективніша потенційна вакцина від COVID-19

Апеляційний суд скасував заочний арешт Януковича

Усі новини...
Трамп
Трамп вперше визнав перемогу Байдена – втім, потім заявив, що виграє він
Дім поділений
Дональд Трамп. Переміг той, хто програв
Останні новини
04:29
Радник Трампа обіцяє професійну передачу владу Байдену
03:32
Через центри зайнятості роботу знайшли 430 тисяч осіб – Шмигаль
02:37
Кабмін звільнив голову Держкосмосу
01:49
Уряд не радився з ВРУ щодо карантину вихідного дня – Кондратюк
01:01
Під час ремонту школи у Харкові знайшли бойову отруту
00:28
Президент Вірменії заявив про неминучість позачергових виборів до парламенту
23:59
Степанов: Якщо скасувати карантин, матимемо до 30 тисяч хворих за добу
23:37
В.о. голови Ради пояснила, чому не розглядають законопроєкти щодо КС
23:04
Twitter призначив відомого хакера главою служби безпеки
22:34
Новини економіки: реакція ринків на нову вакцину від COVID-19, перемога "Приватбанку"
Усі новини...