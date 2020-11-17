Радник Трампа обіцяє професійну передачу владу Байдену

Радник Білого дому з питань нацбезпеки Роберт О'Браєн заявив, що адміністрація забезпечить професійну передачу влади Джо Байдену, коли того визнають переможцем президентських виборів.

Джерело: Reuters

Деталі: О'Браєн сказав, що хоча і сподівався на перемогу Трампа, проте буде працювати з новою адміністрацією на чолі із Байденом.

"Якщо команда Байдена-Гарріс буде визнана переможцями, а наразі все виглядає так, у нас буде дуже професійна передача влади від Ради національної безпеки, у цьому ніяких сумнівів немає", – сказав він.

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