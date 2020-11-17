Советник Трампа обещает профессиональную передачу власти Байдену

Советник Белого дома по вопросам нацбезопасности Роберт О'Брайен заявил, что администрация обеспечит профессиональную передачу власти Джо Байдену, когда того признают победителем президентских выборов.

Источник: Reuters

Детали: О'Брайен сказал, что хотя и надеялся на победу Трампа, однако будет работать с новой администрацией во главе с Байденом.

"Если команда Байдена-Харрис будет признана победителями, а пока все выглядит так, у нас будет очень профессиональная передача власти от Совета национальной безопасности, в этом нет никаких сомнений", – сказал он.

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