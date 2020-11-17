Советник Трампа обещает профессиональную передачу власти Байдену
Вторник, 17 ноября 2020, 04:29
Советник Белого дома по вопросам нацбезопасности Роберт О'Брайен заявил, что администрация обеспечит профессиональную передачу власти Джо Байдену, когда того признают победителем президентских выборов.
Источник: Reuters
Детали: О'Брайен сказал, что хотя и надеялся на победу Трампа, однако будет работать с новой администрацией во главе с Байденом.
"Если команда Байдена-Харрис будет признана победителями, а пока все выглядит так, у нас будет очень профессиональная передача власти от Совета национальной безопасности, в этом нет никаких сомнений", – сказал он.
Напомним:
- Ведущие СМИ в США сообщили, что Джо Байден получил более 270 голосов выборщиков, что означает победу на президентских выборах.
- Официально победителем гонки считается кандидат, за которого 14 декабря проголосует Коллегия выборщиков. Новый президент официально приступает к исполнению обязанностей после принятия присяги 20 января.
- Джо Байден готовит основу для своей новой администрации, несмотря на усилия президента Дональда Трампа оспорить результаты выборов и удержаться у власти.
- В Государственном департаменте США уже накопилась пачка писем иностранных лидеров с поздравлениями Джо Байдену, кандидату от демократов на президентских выборах, о победе которого уже объявили все СМИ и сам Байден.
Украинская правда