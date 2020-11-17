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Советник Трампа обещает профессиональную передачу власти Байдену

Вторник, 17 ноября 2020, 03:29
Советник Трампа обещает профессиональную передачу власти Байдену

Советник Белого дома по вопросам нацбезопасности Роберт О'Брайен заявил, что администрация обеспечит профессиональную передачу власти Джо Байдену, когда того признают победителем президентских выборов.

Источник: Reuters

Детали: О'Брайен сказал, что хотя и надеялся на победу Трампа, однако будет работать с новой администрацией во главе с Байденом.

"Если команда Байдена-Харрис будет признана победителями, а пока все выглядит так, у нас будет очень профессиональная передача власти от Совета национальной безопасности, в этом нет никаких сомнений", – сказал он.

Напомним: 

  • Ведущие СМИ в США сообщили, что Джо Байден получил более 270 голосов выборщиков, что означает победу на президентских выборах. 
  • Официально победителем гонки считается кандидат, за которого 14 декабря проголосует Коллегия выборщиков. Новый президент официально приступает к исполнению обязанностей после принятия присяги 20 января.
  • Джо Байден готовит основу для своей новой администрации, несмотря на усилия президента Дональда Трампа оспорить результаты выборов и удержаться у власти.
  • В Государственном департаменте США уже накопилась пачка писем иностранных лидеров с поздравлениями Джо Байдену, кандидату от демократов на президентских выборах, о победе которого уже объявили все СМИ и сам Байден.

Украинская правда

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Темы: ТрампБайденвиборыСША
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