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Советник Трампа обещает профессиональную передачу власти Байдену

Вторник, 17 ноября 2020, 04:29

Советник Белого дома по вопросам нацбезопасности Роберт О'Брайен заявил, что администрация обеспечит профессиональную передачу власти Джо Байдену, когда того признают победителем президентских выборов.

Источник: Reuters

Детали: О'Брайен сказал, что хотя и надеялся на победу Трампа, однако будет работать с новой администрацией во главе с Байденом.

"Если команда Байдена-Харрис будет признана победителями, а пока все выглядит так, у нас будет очень профессиональная передача власти от Совета национальной безопасности, в этом нет никаких сомнений", – сказал он.

Напомним: 

  • Ведущие СМИ в США сообщили, что Джо Байден получил более 270 голосов выборщиков, что означает победу на президентских выборах. 
  • Официально победителем гонки считается кандидат, за которого 14 декабря проголосует Коллегия выборщиков. Новый президент официально приступает к исполнению обязанностей после принятия присяги 20 января.
  • Джо Байден готовит основу для своей новой администрации, несмотря на усилия президента Дональда Трампа оспорить результаты выборов и удержаться у власти.
  • В Государственном департаменте США уже накопилась пачка писем иностранных лидеров с поздравлениями Джо Байдену, кандидату от демократов на президентских выборах, о победе которого уже объявили все СМИ и сам Байден.

Украинская правда
Темы: ТрампБайденвиборыСША


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