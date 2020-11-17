Збірній України дозволили повернутися до Києва 18 листопада

Національна збірна України з футболу вже 18 листопада повернеться до Києва чартерним рейсом.

Джерело: прессекретар збірної Олександр Гливинський в ефірі "Громадського радіо"

Пряма мова Гливинського: "Футболісти повернуться чартерним рейсом. Швейцарська влада дозволила залишити розташування, за умови, що спортсмени їхатимуть не громадським транспортом, а окремим".

Що передувало: