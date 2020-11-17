Збірній України дозволили повернутися до Києва 18 листопада
Вівторок, 17 листопада 2020, 22:24
Національна збірна України з футболу вже 18 листопада повернеться до Києва чартерним рейсом.
Джерело: прессекретар збірної Олександр Гливинський в ефірі "Громадського радіо"
Пряма мова Гливинського: "Футболісти повернуться чартерним рейсом. Швейцарська влада дозволила залишити розташування, за умови, що спортсмени їхатимуть не громадським транспортом, а окремим".
Що передувало:
- 13 листопада у п'яти членів збірної, серед яких четверо гравців, виявили захворювання COVID-19.
- Напередодні матчу зі Швейцарією стало відомо про зараження ще трьох гравців збірної України з футболу, а матч скасували.
- Увечері 12 листопада назвали усіх суперників України та розклад матчів на Євро-2020.