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Збірній України дозволили повернутися до Києва 18 листопада

Вівторок, 17 листопада 2020, 22:24
Збірній України дозволили повернутися до Києва 18 листопада

Національна збірна України з футболу вже 18 листопада повернеться до Києва чартерним рейсом.

Джерело: прессекретар збірної Олександр Гливинський  в ефірі "Громадського радіо"

Пряма мова Гливинського: "Футболісти повернуться чартерним рейсом. Швейцарська влада дозволила залишити розташування, за умови, що спортсмени їхатимуть не громадським транспортом, а окремим".

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Теми: футболспортШевченко-футболіст
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