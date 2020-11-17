Сборной Украины разрешили вернуться в Киев 18 ноября

Национальная сборная Украины по футболу уже 18 ноября вернется в Киев чартерным рейсом.

Источник: пресс-секретарь сборной Александр Гливинский в эфире "Громадського радіо"

Прямая речь Гливинского: "Футболисты вернутся чартерным рейсом. Швейцарские власти позволили оставить расположение, при условии, что спортсмены будут ехать не на общественном транспорте, а отдельным".

Что предшествовало: 13 ноября у пяти членов сборной, среди которых четверо игроков, обнаружили заболевание на COVID-19.

Накануне матча со Швейцарией стало известно о заражении еще трех игроков сборной Украины, а сам матч отменили.

Вечером 12 ноября назвали всех соперников Украины и расписание матчей на Евро-2020.