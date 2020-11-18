Мер Черкас вилікувався від коронавірусу і одразу пішов "інспектувати" місто

Міський голова Черкас Анатолій Бондаренко отримав негативний тест на коронавірус та одразу пішов "інспектувати" місто. Про виявлення в нього COVID-19 мер повідомив тиждень тому.

Джерело: Бондаренко у facebook

Пряма мова: "Хочу повідомити всіх жителів міста, що я отримав негативний тест на COVID-19. Зрозуміло, що я так довго не міг сидіти в ізоляції, тому приїхав якраз на інспектування будівництва пам’ятника учасникам АТО".

Деталі: Бондаренко додав, що надалі їде займатись робочими справами.

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