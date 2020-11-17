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Мер Черкас вилікувався від коронавірусу і одразу пішов "інспектувати" місто

Вівторок, 17 листопада 2020, 23:58
Мер Черкас вилікувався від коронавірусу і одразу пішов інспектувати місто

Міський голова Черкас Анатолій Бондаренко отримав негативний тест на коронавірус та одразу пішов "інспектувати" місто. Про виявлення в нього COVID-19 мер повідомив тиждень тому. 

Джерело: Бондаренко у facebook

Пряма мова: "Хочу повідомити всіх жителів міста, що я отримав негативний тест на COVID-19. Зрозуміло, що я так довго не міг сидіти в ізоляції, тому приїхав якраз на інспектування будівництва пам’ятника учасникам АТО". 

Деталі: Бондаренко додав, що надалі їде займатись робочими справами. 

Знати більше: Мер Черкас Бондаренко: За час карантину мери зміцнили свої позиції. Центральна влада їх боїться

Нагадаємо: 

Українська правда

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Теми: Черкасимісцева владакоронавірус
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