Мэр Черкасс вылечился от коронавируса и сразу пошел "инспектировать" город
Вторник, 17 ноября 2020, 23:58
Городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко получил отрицательный тест на коронавирус и сразу пошел "инспектировать" город. Об обнаружении у него COVID-19 мэр сообщил неделю назад.
Источник: Бондаренко в facebook
Прямая речь: "Хочу сообщить всем жителям города, что я получил отрицательный тест на COVID-19. Понятно, что я так долго не мог сидеть в изоляции, поэтому приехал как раз на инспектирование строительства памятника участникам АТО".
Детали: Бондаренко добавил, что в дальнейшем едет заниматься рабочими делами.
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Напомним:
- Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко, который отменял в городе карантин и ссорился из-за этого с президентом Владимиром Зеленским и главой МВД Арсеном Аваковым, сам заболел Covid-19.
- Тогда же он выступил против введения карантина выходного дня.
Украинская правда