Мэр Черкасс вылечился от коронавируса и сразу пошел "инспектировать" город

Городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко получил отрицательный тест на коронавирус и сразу пошел "инспектировать" город. Об обнаружении у него COVID-19 мэр сообщил неделю назад.

Источник: Бондаренко в facebook

Прямая речь: "Хочу сообщить всем жителям города, что я получил отрицательный тест на COVID-19. Понятно, что я так долго не мог сидеть в изоляции, поэтому приехал как раз на инспектирование строительства памятника участникам АТО".

Детали: Бондаренко добавил, что в дальнейшем едет заниматься рабочими делами.

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Напомним: