Корнієнко допускає, що серед місцевих "слуг" є люди з поганими намірами

Глава політичної сили "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що, незважаючи на внутрішньопартійну перевірку, серед тисяч депутатів і представників партії на місцевих виборах могли обратися "люди з поганими намірами".

Джерело: інтерв'ю першого заступника глави фракції "СН" Олександра Корнієнка, "Інтерфакс-Україна"

Кандидата від "Слуги народу" главу ОТГ на Закарпатті зловили на хабарі. Корнієнко відреагував на подію і пояснив, що, коли чоловік став кандидатом, у нього, можливо, не було наміру взяти хабар.

Пряма мова: "Коли він став кандидатом, такої історії у нього не було. Він став кандидатом, можливо, з наміром отримати хабар. А можливо, на той момент, коли він був кандидатом, у нього ще цього наміру не було.

Що тут говорити... Так, ми пропустили людину з такими "злонамірами".

Ми не перевіряли кандидатів на детекторах брехні... Звичайно, людина з поганими намірами могла проскочити. Я вам більше скажу, вона навіть в парламент проскочила, як ми вже бачили на прикладі пана Юрченка. Суд поки нічого не встановив, але певна фабула вже є.

Тут однозначно повинні працювати правоохоронні органи. Вони спрацювали - і це прекрасно".

Деталі: Він додав, що для "Слуги народу" це означає лише те, що у цій ОТГ будуть перевибори, і партія, напевно, буде брати у них участь.

За словами Корнієнка, на місцевих виборах виграли 6100 представників "Слуги народу" і статистика вказує на те, що за рік точно з'явиться пару депутатів, яких треба буде відкликати.

Тиждень тому голова Закарпатської ОДА повідомив, що главу Воловецької ОТО Михайла Попелича спіймали на хабарі - 80 тисяч гривень.

Також лідер партії вважає, що поки у президента немає конституційних підстав для розпуску парламенту.

Пряма мова: "Я не думаю, що президент хотів достроково припинити повноваження Верховної Ради. Мені здається, що його заява більше говорить про його стурбованість тим, що з одного боку, (КС) суд приймає не дуже корисні рішення для країни, а з іншого боку - і депутати поводяться не зовсім зрозуміло. Частина з них прямо підтримує ці рішення КСУ, частина - підтримує завуальовано, прикриваючись розмовами, мовляв, давайте не чіпати шановний суд.

Тобто, це скоріше такий сигнал - давайте задумаємося про проблему, почнемо дискусію".

Корнієнко додав що пролонгація закону про особливий статус Донбасу залежить від результатів зустрічі радників у Нормандському форматі.

Нагадаємо:

Корнієнко вважає, що "Слуга народу" завела в обласні і районні ради найбільше депутатів серед усіх політичних сил, які брали участь в місцевих виборах.

Знати більше: Олександр Корнієнко: Наші служби внутрішньої безпеки постійно кажуть про спробу "купити" депутатів