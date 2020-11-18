Корниенко допускает, что среди местных "слуг" есть люди с плохими намерениями

Глава политической силы "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что несмотря на внутрипартийную проверку, среди тысяч депутатов и представителей партий на местных выборах могли пробраться люди с плохими намерениями.

Источник: интервью лидера "Слуги народа" и первого заместителя главы фракции "СН" Александра Корниенко, "Интерфакс-Украина"

Кандидата от "Слуги народа" главу ОТГ на Закарпатье поймали на взятке. Корниенко отреагировал на событие и объяснил, что, когда мужчина стал кандидатом, у него, возможно, не было намерения взять взятку.

Прямая речь: "Когда он стал кандидатом, такой истории у него не было. Он стал кандидатом, возможно, с намерением получить взятку. А возможно, на тот момент, когда он был кандидатом, у него еще этого намерения не было.

Что тут говорить... Да, мы пропустили человека с такими "злонамерениями".

Мы не проверяли кандидатов на детекторах лжи... Конечно, человек с плохими намерениями мог проскочить. Я вам больше скажу, он даже в парламент проскочил, как мы уже видели на примере господина Юрченко. Суд пока ничего не установил, но определенная фабула уже есть.

Тут однозначно должны работать правоохранительные органы. Они сработали – и это прекрасно".

Детали: Он добавил, что для "Слуги народа" это значит лишь то, что в этом ОТО будут перевыборы, и партия, наверное, будем в них участвовать.

По словам Корниенко, на местных выборах выиграли 6100 представителей "Слуги народа" и статистика указывает на то, что за год точно появится пару депутатов, которых надо будет отзывать.

Неделю назад глава Закарпатской ОГА сообщил, что главу Воловецкой ОТО Михаила Попелича поймали на взятке - 80 тысяч гривен.

Также, лидер партии считает, что пока у президента нет конституционных оснований для роспуска парламента.

Прямая речь: "Я не думаю, что президент хотел досрочно прекратить полномочия Верховной Рады. Мне кажется, что его заявление больше говорит о его обеспокоенности тем, что с одной стороны, (КС) суд принимает не очень полезные решения для страны, а с другой стороны - и депутаты ведут себя не совсем понятно. Часть из них прямо поддерживает эти решения КСУ, часть - поддерживает завуалировано, прикрываясь разговорами, мол, давайте не трогать уважаемый суд.

То есть, это скорее такой сигнал - давайте задумаемся о проблеме, начнем дискуссию".

Корниенко добавил, что пролонгация закона об особом статусе Донбасса зависит от результатов встречи советников в нормандской формате.

Напомним:

Корниенко считает, что "Слуга народа" завела в областные и районные советы больше депутатов, чем все политические силы, которые принимали участие в местных выборах.

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