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COVID-19, который нашли у футболистов сборной в Швейцарии, в Украине не подтвердился

Четверг, 19 ноября 2020, 10:24
COVID-19, который нашли у футболистов сборной в Швейцарии, в Украине не подтвердился

Новые тесты на коронавирус, которые игроки украинской сборной по футболу сдали в Украине, а не Швейцарии, оказались отрицательными.

Источник: пресс-служба Украинской ассоциации футбола

Дословно: "По прибытии в Борисполь 18 ноября все члены украинской делегации сдали ПЦР-тесты на COVID-19 в специально отведенном для этого помещении аэропорта. Процедура проводилась специалистами лаборатории, сертифицированной УЕФА в Украине.

После обработки тестов Украинской ассоциации футбола сообщили, что все результаты отрицательные, в том числе - у футболистов Сергея Кривцова и Жуниора Мораеса".

Что было раньше: Матч Лиги наций Швейцария-Украина отменили, из-за подтвержденого теста на COVID-19 в трех игроков украинской команды.

Врач швейцарского кантона Люцерн поместил сборную Украины на карантин.

При этом отмечается, что в Швейцарии отказались делать повторное тестирование футболистам и членам делегации, в которых были отрицательные результаты. Хотя по протоколу УЕФА для проведения матча достаточно, чтобы отрицательные тесты были в 13-х игроков команды.

Предыстория: 

Украинская правда
Темы: футболУкраинаШвейцариякоронавирусCovid-2019
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