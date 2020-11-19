Лукашенко призначив нового командувача ВВ: якось зламав двері у погоні за активістами
Четвер, 19 листопада 2020, 14:12
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко призначив заступником міністра внутрішніх справ - командувачем внутрішніх військ Миколу Карпенкова, який відзначився під час затримань протестувальників.
Джерело: пресслужба Лукашенка, TUT.BY
Деталі: До цього Карпенков займав пост начальника головного управління по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією МВС Білорусі.
Карпенков відомий тим, що під час пмирного протесту у Мінську громадян, не згодних з результатами президентських виборів, розбив палицею скляні двері в кафе O'Petit - там ховалися учасники акції.
Попередник Карпенкова на посаді Юрій Назаренко став начальником міліції громадської безпеки.
Нагадаємо:
- Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко розпорядився навести порядок у Мінську і прибрати стихійні меморіали.
- У Білорусі під час чергової акції протесту в неділю були затримані понад тисячу осіб.
- Переважна більшість були затримані в Мінську, зокрема, на "Площі змін", де нещодавно невідомі на смерть забили молодого хлопця.