Лукашенко призначив нового командувача ВВ: якось зламав двері у погоні за активістами

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко призначив заступником міністра внутрішніх справ - командувачем внутрішніх військ Миколу Карпенкова, який відзначився під час затримань протестувальників.

Джерело: пресслужба Лукашенка, TUT.BY

Деталі: До цього Карпенков займав пост начальника головного управління по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією МВС Білорусі.

Карпенков відомий тим, що під час пмирного протесту у Мінську громадян, не згодних з результатами президентських виборів, розбив палицею скляні двері в кафе O'Petit - там ховалися учасники акції.

На початку листопада він заявив, що "бандитів", які "нападають" на силовиків, вони "живцем брати не будуть".

Попередник Карпенкова на посаді Юрій Назаренко став начальником міліції громадської безпеки.

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