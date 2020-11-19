Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Лукашенко призначив нового командувача ВВ: якось зламав двері у погоні за активістами

Четвер, 19 листопада 2020, 15:12

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко призначив заступником міністра внутрішніх справ - командувачем внутрішніх військ Миколу Карпенкова, який відзначився під час затримань протестувальників.

Джерело: пресслужба Лукашенка, TUT.BY

Деталі: До цього Карпенков займав пост начальника головного управління по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією МВС Білорусі.

Карпенков відомий тим, що під час пмирного протесту у Мінську громадян, не згодних з результатами президентських виборів, розбив палицею скляні двері в кафе O'Petit - там ховалися учасники акції.

На початку листопада він заявив, що "бандитів", які "нападають" на силовиків, вони "живцем брати не будуть".

Попередник Карпенкова на посаді Юрій Назаренко став начальником міліції громадської безпеки.

Нагадаємо: 

Теми: ЛукашенкоБілорусьмітинги


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Зеленський пообіцяв послам G7, що Ситник залишиться директором НАБУ

Зеленський підписав закон про штрафи за неносіння масок

Силовики пояснили обшуки у Музеї Революції Гідності: шукають, куди поділись 100 млн

інфографіка Рівень довіри до Зеленського трохи зріс

COVID-19, який знайшли у футболістів збірної у Швейцарії, в Україні не підтвердився

Понад 13 тисяч хворих на COVID за добу в Україні і другий день більше 250 смертей

Усі новини...
Лукашенко
Лукашенко наказав "зачистити" Мінськ
У Білорусі продовжують арештовувати журналістів
Лукашенко спихає питання передачі своїх повноважень на парламент і уряд
Останні новини
16:01
Європа може уникнути локдаунів, але найближчі 6 місяців будуть важкими - ВООЗ
15:59
В уряді хочуть "перекинути" 50 мільйонів від Євроінвестбанку на вакцини від СOVID-19
15:37
Зеленський пообіцяв послам G7, що Ситник залишиться директором НАБУ
15:27
"За майбутнє" матиме в Луцьку свого мера і найбільше депутатів в міськраді і облраді
15:27
У Мінстратегпромі відповіли на звинувачення Укроборонпрому: Здивовані "демаршем"
15:21
відеоСистема залпового вогню "Буревій" пройшла вогневі випробування
15:19
Якщо 95% людей будуть носити маски, локдауну можна уникнути – ВООЗ
15:12
Лукашенко призначив нового командувача ВВ: якось зламав двері у погоні за активістами
15:06
Мер Івано-Франківська передумав: карантину вихідного дня бути
15:00
У Польщі другий день поспіль - рекордні понад 600 смертей від коронавірусу
Усі новини...