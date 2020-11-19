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Лукашенко призначив нового командувача ВВ: якось зламав двері у погоні за активістами

Четвер, 19 листопада 2020, 14:12
Лукашенко призначив нового командувача ВВ: якось зламав двері у погоні за активістами

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко призначив заступником міністра внутрішніх справ - командувачем внутрішніх військ Миколу Карпенкова, який відзначився під час затримань протестувальників.

Джерело: пресслужба Лукашенка, TUT.BY

Деталі: До цього Карпенков займав пост начальника головного управління по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією МВС Білорусі.

Карпенков відомий тим, що під час пмирного протесту у Мінську громадян, не згодних з результатами президентських виборів, розбив палицею скляні двері в кафе O'Petit - там ховалися учасники акції.

Попередник Карпенкова на посаді Юрій Назаренко став начальником міліції громадської безпеки.

Нагадаємо: 

Теми: ЛукашенкоБілорусьмітинги
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