Лукашенко назначил нового командующего ВВ: как-то взломал дверь в погоне за активистами

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко назначил заместителем министра внутренних дел - командующим внутренних войск Николая Карпенкова, который отличился во время задержаний протестующих.

Источник: пресс-служба Лукашенко, TUT.BY

Детали: До этого Карпенков занимал пост начальника главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Беларуси.

Карпенков известен тем, что во время проходящего в Минске мирного протеста граждан, не согласных с итогами президентских выборов, разбил дубинкой стеклянную дверь в кафе O’Petit - там прятались участники акции.

Предшественник Карпенкова на должности Юрий Назаренко стал начальником милиции общественной безопасности.

Напомним: