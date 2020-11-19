Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Лукашенко назначил нового командующего ВВ: как-то взломал дверь в погоне за активистами

Четверг, 19 ноября 2020, 14:12
Лукашенко назначил нового командующего ВВ: как-то взломал дверь в погоне за активистами

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко назначил заместителем министра внутренних дел - командующим внутренних войск Николая Карпенкова, который отличился во время задержаний протестующих.

Источник: пресс-служба Лукашенко, TUT.BY

Детали: До этого Карпенков занимал пост начальника главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Беларуси.

Карпенков известен тем, что во время проходящего в Минске мирного протеста граждан, не согласных с итогами президентских выборов, разбил дубинкой стеклянную дверь в кафе O’Petit - там прятались участники акции.

Предшественник Карпенкова на должности Юрий Назаренко стал начальником милиции общественной безопасности.

Напомним:

  • Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко распорядился навести порядок в Минске и убрать стихийные мемориалы.
  • В Беларуси во время очередной акции протеста были задержаны более тысячи человек.
  • Подавляющее большинство были задержаны в Минске, в частности, на "Площади изменений", где недавно неизвестные насмерть забили молодого парня.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЛукашенкоБеларусьмитинги
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

Все новости...
Лукашенко
Лукашенко склоняет Украину к переговорам с РФ, ставя в пример Пригожина
Лукашенко заявил, что готов приютить монахов УПЦ МП из Киево-Печерской лавры
Лукашенко уже заговорил о вагнеровцах как защитниках Беларуси
Последние новости
03:53
ISW зафиксировал продвижение российских войск возле Авдеевки и Кременной
03:25
Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа
02:07
Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
00:08
На Днепропетровщине работала ПВО
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
23:14
В России горело атомное судно
22:49
видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения
Все новости...
Реклама: