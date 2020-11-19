Лукашенко назначил нового командующего ВВ: как-то взломал дверь в погоне за активистами
Четверг, 19 ноября 2020, 14:12
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко назначил заместителем министра внутренних дел - командующим внутренних войск Николая Карпенкова, который отличился во время задержаний протестующих.
Источник: пресс-служба Лукашенко, TUT.BY
Детали: До этого Карпенков занимал пост начальника главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Беларуси.
Карпенков известен тем, что во время проходящего в Минске мирного протеста граждан, не согласных с итогами президентских выборов, разбил дубинкой стеклянную дверь в кафе O’Petit - там прятались участники акции.
Предшественник Карпенкова на должности Юрий Назаренко стал начальником милиции общественной безопасности.
Напомним:
- Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко распорядился навести порядок в Минске и убрать стихийные мемориалы.
- В Беларуси во время очередной акции протеста были задержаны более тысячи человек.
- Подавляющее большинство были задержаны в Минске, в частности, на "Площади изменений", где недавно неизвестные насмерть забили молодого парня.