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Лукашенко назначил нового командующего ВВ: как-то взломал дверь в погоне за активистами

Четверг, 19 ноября 2020, 15:12

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко назначил заместителем министра внутренних дел - командующим внутренних войск Николая Карпенкова, который отличился во время задержаний протестующих.

Источник: пресс-служба Лукашенко, TUT.BY

Детали: До этого Карпенков занимал пост начальника главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Беларуси.

Карпенков известен тем, что во время проходящего в Минске мирного протеста граждан, не согласных с итогами президентских выборов, разбил дубинкой стеклянную дверь в кафе O’Petit - там прятались участники акции.

Предшественник Карпенкова на должности Юрий Назаренко стал начальником милиции общественной безопасности.

Напомним:

  • Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко распорядился навести порядок в Минске и убрать стихийные мемориалы.
  • В Беларуси во время очередной акции протеста были задержаны более тысячи человек.
  • Подавляющее большинство были задержаны в Минске, в частности, на "Площади изменений", где недавно неизвестные насмерть забили молодого парня.

Темы: ЛукашенкоБеларусьмитинги


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