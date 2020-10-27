ОАСК дав Ситнику місяць, щоб покинути пост директора НАБУ

Окружний адмінсуд Києва, розглядаючи позов колишнього співробітника НАБУ Олександра Карєєва, вирішив, що директор НАБУ Артем Ситник має передати свої повноваження одному із своїх заступників, для виконання рішення КС. Суд встановий термін для виконання рішення - 1 місяць.

Джерело: пресслужба ОАСК

Дослівно: "Після прийняття рішення КСУ Ситник Артем з 28.08.2020 р. достроково втратив повноваження директора НАБУ...

Оскільки Ситник Артем достроково втрати повноваження, то з 29.08.2020 року один з заступників директора НАБУ відповідно до встановленого розподілу обов'язків зобов’язаний був приступити до виконання обов’язків директора НАБУ, але не виконав свій обов’язок, визначений в абз.2 ч.5 ст.19 Закону України "Про центральні органи виконавчої влади".

Деталі: Карєєв у суді хотів поновитися на посаді і мав, як пишуть в ОАСК, "обґрунтовані підстави подати заяву про встановлення способу та порядку виконання судового рішення, оскільки прийняття наказу про поновлення на посаді на підставі рішення суду особою яка не має відповідних повноважень, на думку позивача, не призведе до поновлення його прав".

Таким чином, розглядаючи позов, ОАСК виявив "невиконання" рішення Конституційного Суду, який визнав наказ президента Петра Порошенка про призначення Ситника неконституційним.

ОАСК встановив, що рішення КСУ не виконується більше місяця, а дія указу про призначення Ситника "штучно продовжується", тому суд виніс окремі ухвали і направив їх до ДБР, кожному із заступників Ситника, Кабінету міністрів, РНБО та до Мін'юсту.

ДБР має порушити кримінальні справи за ст. 109 (захоплення влади), ч.4 ст. 382 (невиконання судового рішення), ч.1 та 2 статті 353 ККУ (самовільне присвоєння владних повноважень).

КМУ має дати вказівку про забезпечення виконання рішення КСУ, а РНБО - координувати і контролювати діяльність НАБУ щодо виконання рішення Конституційного Суду.

Мін'юсту ОАСК ухвалив видалити всі згадки про Ситника як про директора НАБУ із держреєстрів. Міністр юстиції Денис Малюська уже повідомив, що відомство не може і не буде цього робити.

ОАСК встановив термін - 1 місяць для подання звітів про виконання рішення.

У суді також заявляють, що представники НАБУ знали про відповідну ухвалу, оскільки надавали пояснення та заперечення щодо її винесення.

При цьому окрема ухвалу можуть оскаржити в апеляційному порядку до Шостого апеляційного адміністративного суду. Апеляційну скаргу можна подати у 15-денний строк з дня її підписання.

Що було раніше: Окружний адмінсуд Києва ухвалив викреслити з державного реєстра інформацію про Артема Ситника як директора Національного антикорупційного бюро.

Підставою нібито є рішення Конституційного Суду, який визнав незаконним указ президента Петра Порошенка про призначення Ситника.

Крім того, у ДБР мають відправити вказівку відкрити кримінальну справу за невиконання рішення КС.

Передісторія:

28 серпня Конституційний Суд дійшов висновку, що п’ятий президент України Петро Порошенко перевищив свої повноваження, призначаючи Артема Ситника на посаду директора Національного антикорупційного бюро, яке належить до органів виконавчої влади.

У НАБУ назвали рішення КС політично вмотивованим.

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