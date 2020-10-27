ОАСК дав Ситнику місяць, щоб покинути пост директора НАБУ

Окружний адмінсуд Києва, розглядаючи позов колишнього співробітника НАБУ Олександра Карєєва, вирішив, що директор НАБУ Артем Ситник має передати свої повноваження одному із своїх заступників, для виконання рішення КС. Суд встановий термін для виконання рішення - 1 місяць.

Джерело: пресслужба ОАСК

Дослівно: "Після прийняття рішення КСУ Ситник Артем з 28.08.2020 р. достроково втратив повноваження директора НАБУ...

Оскільки Ситник Артем достроково втрати повноваження, то з 29.08.2020 року один з заступників директора НАБУ відповідно до встановленого розподілу обов'язків зобов’язаний був приступити до виконання обов’язків директора НАБУ, але не виконав свій обов’язок, визначений в абз.2 ч.5 ст.19 Закону України "Про центральні органи виконавчої влади".

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