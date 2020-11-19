Зеленский пообещал послам G7, что Сытник останется директором НАБУ

Президент Владимир Зеленский заверил послов G7, что гарантирует сохранение должности директора Национального антикоупцийного бюро Артемом Сытником несмотря на решение Конституционного суда.

Источник: Офис президента

Прямая речь: "Решение Конституционного суда не отменяет факт создания и функционирования НАБУ, не ограничивает работу детективов НАБУ и не ставит под сомнение статус НАБУ как правоохранительного органа. Мы гарантируем, что после 16 декабря директор НАБУ будет оставаться в должности"

Детали: 19 ноября Зеленский провел видео-встречу с послами и отметил, что признание неконституционными отдельных положений закона "О Национальном антикоррупционном бюро Украины" пока не создает никаких угроз, которые могут повлиять на легитимность и независимость как НАБУ, так и его действующего директора.

Сам Артем Сытник отметил, что полностью согласен с позицией главы государства и Офиса президента об отсутствии факторов, которые критически влияют на работу органа. И что решение КСУ сейчас не влияет на способность НАБУ выполнять обязанности независимо и эффективно.

Отмечается, что одновременно НАБУ совместно с властями будет отрабатывать ряд потенциальных угроз, которые могут создать юридические коллизии из-за решения КСУ в будущем.

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