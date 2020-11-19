Омбудсмен попросив Венедиктову прослідкувати, щоб регіональні мови скасували

Мовний омбудсмен Тарас Кремінь направив листа до генпрокурора Ірини Венедіктової щодо забезпечення скасування в областях функціонування регіональних мов.

Джерело: Повідомлення Креміня у Facebook

Пряма мова Креміня: "Незважаючи на те, що закон "Про засади державної мовної політики" визнаний неконституційним ще у лютому 2018 року, рішення окремих обласних, міських, сільських та селищних рад у Дніпропетровській, Закарпатській, Запорізькій, Луганській, Миколаївській, Одеській, Херсонській та Чернівецькій областях досі не скасовані".

"Відповідно до закону ("Про забезпечення функціонування української мови як державної" прийнятому у 2019 році), усі органи державної влади та місцевого самоврядування, мали у шестимісячний термін з дня набрання чинності цього закону, забезпечити приведення своїх нормативних актів у відповідність.

Проте, окремі органи місцевого самоврядування й досі цього не зробили, а в деяких з них ведеться діловодство та навіть прийняття рішень здійснюється виключно регіональною мовою, що є прямим порушенням чинного законодавства".

Деталі: Кремінь звернувся до новообраних депутатів низки місцевих рад з проханням скасувати рішення про функціонування регіональних мов.

Також він направив листа Венедіктовій щодо забезпечення скасування відповідних рішень у судовому порядку.

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