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Омбудсмен попросив Венедиктову прослідкувати, щоб регіональні мови скасували

Четвер, 19 листопада 2020, 15:38
Омбудсмен попросив Венедиктову прослідкувати, щоб регіональні мови скасували

Мовний омбудсмен Тарас Кремінь направив листа до генпрокурора Ірини Венедіктової щодо забезпечення скасування в областях функціонування регіональних мов.

Джерело: Повідомлення Креміня у Facebook

Пряма мова Креміня: "Незважаючи на те, що закон "Про засади державної мовної політики" визнаний неконституційним ще у лютому 2018 року, рішення окремих обласних, міських, сільських та селищних рад у Дніпропетровській, Закарпатській, Запорізькій, Луганській, Миколаївській, Одеській, Херсонській та Чернівецькій областях досі не скасовані".

"Відповідно до закону ("Про забезпечення функціонування української мови як державної" прийнятому у 2019 році), усі органи державної влади та місцевого самоврядування, мали у шестимісячний термін з дня набрання чинності цього закону, забезпечити приведення своїх нормативних актів у відповідність.

Проте, окремі органи місцевого самоврядування й досі цього не зробили, а в деяких з них ведеться діловодство та навіть прийняття рішень здійснюється виключно регіональною мовою, що є прямим порушенням чинного законодавства".

Деталі: Кремінь звернувся до новообраних депутатів низки місцевих рад з проханням скасувати рішення про функціонування регіональних мов.

Також він направив листа Венедіктовій щодо забезпечення скасування відповідних рішень у судовому порядку.

Читайтет також: Закон про мову. Спростовуємо страшилки й перебріхування

Передісторія:

  • В Україні 16 липня 2019 року набув чинності Закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної".
  • Закон закріплює, що єдиною державною (офіційною) мовою в Україні є українська – і вона обов’язкова для органів державної влади і публічних сфер на всій території держави.

Українська правда

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Теми: мова
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