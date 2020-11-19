Омбудсмен попросив Венедиктову прослідкувати, щоб регіональні мови скасували
Мовний омбудсмен Тарас Кремінь направив листа до генпрокурора Ірини Венедіктової щодо забезпечення скасування в областях функціонування регіональних мов.
Джерело: Повідомлення Креміня у Facebook
Пряма мова Креміня: "Незважаючи на те, що закон "Про засади державної мовної політики" визнаний неконституційним ще у лютому 2018 року, рішення окремих обласних, міських, сільських та селищних рад у Дніпропетровській, Закарпатській, Запорізькій, Луганській, Миколаївській, Одеській, Херсонській та Чернівецькій областях досі не скасовані".
"Відповідно до закону ("Про забезпечення функціонування української мови як державної" прийнятому у 2019 році), усі органи державної влади та місцевого самоврядування, мали у шестимісячний термін з дня набрання чинності цього закону, забезпечити приведення своїх нормативних актів у відповідність.
Проте, окремі органи місцевого самоврядування й досі цього не зробили, а в деяких з них ведеться діловодство та навіть прийняття рішень здійснюється виключно регіональною мовою, що є прямим порушенням чинного законодавства".
Деталі: Кремінь звернувся до новообраних депутатів низки місцевих рад з проханням скасувати рішення про функціонування регіональних мов.
Також він направив листа Венедіктовій щодо забезпечення скасування відповідних рішень у судовому порядку.
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Передісторія:
- В Україні 16 липня 2019 року набув чинності Закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної".
- Закон закріплює, що єдиною державною (офіційною) мовою в Україні є українська – і вона обов’язкова для органів державної влади і публічних сфер на всій території держави.