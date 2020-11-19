Омбудсмен попросил Венедиктову проследить, чтобы региональные языки отменили

Языковой омбудсмен Тарас Кремень направил письмо генпрокурору Ирины Венедиктовой по обеспечению отмены в областях функционирования региональных языков.

Источник: Сообщение Кремня в Facebook

Прямая речь Кремня: "Несмотря на то, что закон "Об основах государственной языковой политики" признан неконституционным еще в феврале 2018 года, решение отдельных областных, городских, сельских и поселковых советов в Днепропетровской, Закарпатской, Запорожской, Луганской, Николаевской, Одесской, Херсонской и Черновицкой областях до сих пор не отменены".

"Согласно закону ("Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" принятом в 2019 году – ред.), все органы государственной власти и местного самоуправления, должны в шестимесячный срок со дня вступления в силу этого закона, обеспечить приведение своих нормативных актов в соответствие.

Однако, отдельные органы местного самоуправления до сих пор этого не сделали, а в некоторых из них ведется делопроизводство и даже принятие решений осуществляется региональным языком, что является прямым нарушением действующего законодательства".

Детали: Кремень обратился к новоизбранным депутатам ряда местных советов с просьбой отменить решение о функционировании региональных языков.

Также он направил письмо Венедиктовой с просьбой обеспечить отмену соответствующих решений в судебном порядке.

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