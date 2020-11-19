Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Омбудсмен попросил Венедиктову проследить, чтобы региональные языки отменили

Четверг, 19 ноября 2020, 15:38
Омбудсмен попросил Венедиктову проследить, чтобы региональные языки отменили

Языковой омбудсмен Тарас Кремень направил письмо генпрокурору Ирины Венедиктовой по обеспечению отмены в областях функционирования региональных языков.

Источник: Сообщение Кремня в Facebook

Прямая речь Кремня: "Несмотря на то, что закон "Об основах государственной языковой политики" признан неконституционным еще в феврале 2018 года, решение отдельных областных, городских, сельских и поселковых советов в Днепропетровской, Закарпатской, Запорожской, Луганской, Николаевской, Одесской, Херсонской и Черновицкой областях до сих пор не отменены".

"Согласно закону ("Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" принятом в 2019 году – ред.), все органы государственной власти и местного самоуправления, должны в шестимесячный срок со дня вступления в силу этого закона, обеспечить приведение своих нормативных актов в соответствие.

Однако, отдельные органы местного самоуправления до сих пор этого не сделали, а в некоторых из них ведется делопроизводство и даже принятие решений осуществляется  региональным языком, что является прямым нарушением действующего законодательства".

Детали: Кремень обратился к новоизбранным депутатам ряда местных советов с просьбой отменить решение о функционировании региональных языков.

Также он направил письмо Венедиктовой с просьбой обеспечить отмену соответствующих решений в судебном порядке.

Читайтет также: Закон о языке. Опровергаем страшилки и перевирания

Предыстория:

  • В Украине 16 июля 2019 вступил в силу Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".
  • Закон закрепляет, что единственным государственным (официальным) языком в Украине является украинский - и она обязательна для органов государственной власти и общественных сфер на всей территории государства.

Украинская правда
Темы: язык
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

Все новости...
язык
"Я хотела понимать обращение Зеленского": истории иностранцев, которые учат украинский
Положения законопроекта об англоязычных фильмах будут доработаны – нардеп
Зеленский подписал закон о продлении перехода на украинский для школ с языками ЕС
Последние новости
03:53
ISW зафиксировал продвижение российских войск возле Авдеевки и Кременной
03:25
Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа
02:07
Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
00:08
На Днепропетровщине работала ПВО
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
23:14
В России горело атомное судно
22:49
видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения
Все новости...
Реклама: