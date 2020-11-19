Мінкульт здивований обшуками в музеї Революції Гідності напередодні Дня гідності і свободи

У Міністерстві культури та інформполітики заявили, що здивовані та уважно стежать за подіями довкола обшуків у музеї Революції Гідності напередодні Дня гідності і свободи.

Джерело: пресслужба Мінкульту

Дослівно: "Викликає певне здивування проведенням слідчих дій в Національному музеї Революції Гідності напередодні Дня Гідності та Свободи, особливо з урахуванням того, що ухвала суду щодо проведення обшуку були прийнята ще 2 листопада 2020 року.

Міністерство культури та інформаційної політики України закликає утриматися від емоційних висловлювань та політичних спекуляцій на темі Революції Гідності".

Деталі: У міністерстві відзначають, що підозра серйозна і йдеться про велику суму бюджетних коштів, тож співробітники музею надають повне сприяння слідству.

Також Мінкульт закликав правоохоронців оперативно і, враховуючи чутливість питання, максимально відкрито розслідувати справу.

Підставою для обшуків став договір про виконання будівельних робіт меморіального комплексу.

У відомстві додали, що мова йде про підприємство-підрядника робіт, яке підозрюється у тому, що з 2018 року здійснювало взаємовідносини з фіктивними суб’єктами господарювання.

На думку гендиректора музею Ігоря Пошивайла, ситуація з арештом ділянки, відведеної під будівництво меморіалу Героїв Небесної сотні, "зробила заручниками" музей і генпідрядника.

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